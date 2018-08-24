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Информационный сайт города Гусева

Завершён портрет С.И. Гусева в рамках стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо»

24 августа 2018, 12:57
В рамках стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо» художник Глеб Михайлов завершил портрет Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и приступил к нанесению композиции «Последний бой капитана Гусева».

Работа посвящена 100-летию со дня рождения героя, имя которого носит наш город.


Эскиз изображения на здании.

Напомним, что в рамках данного проекта был нарисован портрет дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске Калининградской области.
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
на этом и аставитесь
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