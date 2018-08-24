В рамках стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо» художник Глеб Михайлов завершил портрет Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева и приступил к нанесению композиции «Последний бой капитана Гусева».
Работа посвящена 100-летию со дня рождения героя, имя которого носит наш город.
Эскиз изображения на здании.
Напомним, что в рамках данного проекта был нарисован портрет дважды Героя Советского Союза Черняховского Ивана Даниловича в городе Черняховске Калининградской области.
Завершён портрет С.И. Гусева в рамках стрит-арт проекта «Целый мир помнит их в лицо»
24 августа 2018, 12:57
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