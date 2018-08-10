/ / / В канун Дня строителя о людях, благодаря которым наш город меняется к лучшему

10 августа 2018, 13:23

Как приятно нам, горожанам, замечать изменения в нашем городе к лучшему, когда строится что-то новое и приводится в порядок уже ранее существовавшее.Пять лет назад появилась в городе большая новая школа на 1000 мест; три года назад был построен современный детский сад на 240 мест; уже два года функционирует новый блок биологической доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях. Словно по мановению волшебной палочки, сквер Комсомольский превратился в широкую и торжественную Аллею Славы; в центре вдоль берегов реки Писсы появился променад, охватывающий и памятник «Штыковая атака»; с мая этого года горит в нашем городе Вечный огонь. А сколько домов и улиц обзавелись новым обликом, благодаря ремонту крыш, фасадов и современному устройству тротуаров. Всего и не перечислить!..Отдавая дань строителям, руками которых свершаются эти перемены, мало кто вспоминает Службу заказчика-застройщика (СЗЗ). А ведь все, что связано со строительством и ремонтом в нашем городе и округе, напрямую касается этой организации и зависит от ее работы. И в канун Дня строителя нам хочется исправить эту несправедливость и немного рассказать о людях, благодаря работе которых наш город меняется к лучшему. Ведь ни одна стройка не обходится без них, и даже природный газ пришел к нам в дома во многом благодаря именно их усилиям.Как шутят сами сотрудники СЗЗ, Служба начинается с делопроизводителя Татьяны Жилко. Именно к ней поступают письма, заявки, поручения и другая деловая корреспонденция, касающаяся строительства. Эта аккуратная делопроизводитель точно знает, когда пришло то или иное письмо, в какой отдел оно было перенаправлено, в какой срок надо дать ответ. Вся объемная деловая переписка Службы ведется через нее и всегда находится в образцовом порядке. А бумаг в делопроизводстве Службы хватает.В ведении этого учреждения находятся: разработка технического задания; получение необходимых разрешений и согласований; подготовка и сопровождение технической документации до получения заключения; подготовка, составление и проверка проектно-сметной документации; контроль качества работ; приемка выполненных работ и услуг; осуществление строительного контроля, контроль качества работ в период гарантийного срока.Когда в муниципалитете возникает идея строительства какого-либо объекта, первой за работу над ее воплощением начинает СЗЗ. Здесь — старт всех строительных начинаний. Подготавливаются технико-экономические обоснования, составляются заявки на вхождение в ту или иную программу софинансирования, подготавливаются все необходимые документы и отправляются на госэкспертизу. Иногда одновременно приходится вести ни один десяток проектов. Весь этот объем работы лежит на плечах высококлассного специалиста — начальника отдела ПТО Елене Пеньковой. В документации, с которой работает начальник этого отдела — любая запятая (не говоря уже о цифрах) играет огромное значение, а сложностей столько, что хватило бы запутать кого угодно. Однако этот специалист легко ориентируется в необъятных папках с проектной документацией и знает, что стоит за каждой цифрой. В этом же отделе работает молодой специалист — инженер ПТО Мария Хадкевич. Она внимательно присматривается к работе старших коллег и год от года углубляет свои знания.Помимо строительства крупных объектов ведется много работ, которые не требуют полномасштабных проектов: реконструкции муниципального жилья, дорожной сети, городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, устройство тротуаров. Для таких работ требуется сметная документация, над которой трудится очень опытный инженер-сметчик Надежда Ващук. И в ее работе мелочей не бывает, потому что за каждой цифрой и запятой — денежные средства. Уровень профессионализма этого сметчика столь высок, что почти 90% смет проходят проверку в госэкспертизе с первого раза.Когда весь объем подготовительных работ завершен и начинается собственно строительство, специалисты СЗЗ осуществляют контроль за качеством выполнения работ. Это — зона ответственности заместителя директора по строительству Игоря Мезенцева. Колоссальный опыт в отрасли позволяет ему проводить строительный контроль за объектами капитального строительства зданий, сооружений, дорог, по капитальному ремонту имущества на территории МО «Гусевский городской округ», что позволяет муниципалитету существенно экономить бюджетные средства на привлечении сторонних организаций для проведения строительного контроля.Также строительный контроль осуществляют инженеры Михаил Леметин и Александр Ардаков — специалисты грамотные и ответственные. Им известны все «подводные камни» в строительном деле. Ничто на стройплощадке не ускользнет от их внимания, оба они считают, что в отношении качества строительных работ никаких отклонений от установленных норм, стандартов и правил быть не может. А потому строго следят за их соблюдением со стороны подрядчиков.Если замечания инженеров строительного контроля не устраняются подрядчиком, то подключается юрисконсульт Службы Татьяна Ахундова. Этот серьезный и бескомпромиссный специалист ведет всю претензионную работу по объектам капитального строительства, а при необходимости — и досудебную работу. Также она занимается юридической экспертизой договоров на ведение строительства и ремонт, отслеживает изменения в законодательстве и т. п.Еще одним важным отделом является бухгалтерия — нерв Службы. Всем известно, что без финансирования ничего сделать нельзя. Учет денежных средств, расчеты, проходящие через Службу, внутренние выплаты — каждую копейку надо учесть, все просчитать, ни о чем не забыть. Ну и — отчетность, куда же без нее? И поэтому здесь так кстати скрупулезность главного бухгалтера Марии Казаковой и солидный опыт ее помощницы — бухгалтера Валентины Звягинцевой.С июля 2013 года Службой заказчика-застройщика руководит Эдуард Грезев — человек энергичный, строгий и принципиальный. Именно благодаря его упорству и лидерским качествам учреждению удается достигать высоких результатов в работе. Эдуард Грезев включен в национальный реестр специалистов в области строительства. Его грамотное руководство позволяет Службе своевременно вводить в эксплуатацию социально-значимые объекты.Стоит отметить, что СЗЗ ведет работу не только на территории нашего муниципалитета. Уже давно Служба сотрудничает с Нестеровым и Озерском, а в этом году выиграла конкурс на ведение работ в Гвардейске, Немане, Правдинске и Краснознаменске.Для нашего города совсем недавно Служба подготовила документацию, позволившую Гусеву принять участие и одержать победу во Всероссийском конкурсе благоустройства исторических поселений и малых городов. Так что в ближайшем будущем центральная площадь нашего города приобретет новый облик, благодаря и Службе заказчика-застройщика в том числе.Спасибо вам, за вашу работу, и с праздником!