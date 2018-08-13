/ / / 100-летию со дня рождения Сергея Ивановича Гусева посвящается (часть 5)

Первая любовь…
Еще в школе Сережка запомнил белобрысенькую девчонку с ясными серыми глазами — красивую, как он сказал бы, чтобы не вдаваться в подробности. Она училась с ним в одном классе.
Шли годы, ученические годы, заполненные книжками, тетрадками, смехом и слезами. Но вот в какой-то момент учеников и учениц начинает беспокоить новое слово, до сих пор им известное по сказкам и книгам. И они уже не разбрасываются этим словом, а хранят его глубоко, под сердцем, как самую жгучую тайну.
Это случилось и с Сережкой, но когда — он и сам не ответил бы. Сероглазая девчонка крепко застряла в памяти.
Он, будто бы по поручению матери, зачастил на улицу, где она жила. На самом деле он хотел видеть ее, пусть даже в окружении подруг.
Маруся была красива. Это знал не только он, но и другие. Да что говорить, на нее засматривались многие, и это болью отзывалось в сердце парня. Чтобы хоть в чем-нибудь перещеголять своих соперников, он купил гармошку. Возле дома Гусевых стали собираться табунки молодых людей. Приходили сюда и девушки потанцевать, послушать, как играет новый гармонист. А гармонисту была нужна только она, и он играл больше для нее…
Это была любовь — то самое новое чувство, которое, однажды возникнув, уже не покидало Сережку. И вот настал день, когда он, вернувшись домой с работы, подсел к матери и рассказал ей все откровенно.
— Все женятся, говоришь? — Мария Матвеевна засмеялась. — Неужели и ты это надумал?
— Ну, да. — Потом просительно добавил: — Мам, сходи.
И Мария Матвеевна пошла. Тогда это была традиция — засылать сватов к невесте, тем более, что Студенки, где жили Гусевы, были деревней, хотя и примыкали непосредственно к Липецку.
Свадьбу сыграли по всем правилам — веселую, с песнями, с плясками. Сергею тогда было 19 лет.
Продолжение следует…
Использованная литература: «Человек, Война, Подвиг» Ф. Я. Романников, Липецк, Книжное изд. 1963 г.