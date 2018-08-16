/ / / Алиханов готов вступить в переговоры с Министерством обороны за землю для Гусева

Губернатор Антон Алиханов готов включиться в переговоры с Министерством обороны за землю для города Гусева. Сегодня во время своего визита на восток области глава региона обсуждал с главой администрации Гусева Александром Китаевым вопросы передачи в муниципальную собственность земель, которые сейчас принадлежат военным, сообщается на сайте Rugrad.eu.
Как рассказал Алиханов, военные в конце прошлого года запустили проект ликвидации своего ведомственного детсада на ул. Багратиона в Гусеве. Властям удалось устроить персонал и детей в другие дошкольные учреждения. Но, как признал губернатор, остались вопросы по земле.
«Они размежевали участок и дали не весь участок, который был под этим детским садиком. Не знаю, чем это было обусловлено. С учетом того, что мы оперативно отработали вопрос расформирования этого садика, нивелировали социальную напряженность, думаю, Минобороны пойдет на встречу и целиком передаст этот участок в муниципалитет», — предположил глава региона в разговоре с журналистами.
Александр Китаев в разговоре с губернатором отметил, что участок был передан в муниципальную собственность без учета мнения властей. «Этот участок недостаточен ни для обслуживания садика, ни вообще в принципе», — отметил сити-менеджер, добавив, что вся территория сейчас заброшена и не используется. Китаев добавил, что на местном уровне решить вопрос с военными власти не могут.
«Хорошо. Начнем, как обычно, с командующего, а потом пойдем дальше на северо-запад…», — пояснил Алиханов.
Китаев стал рассказывать ему о других объектах Минбороны, где, по его словам, ситуация схожая. «Готовьте все ваши вопросы, которые вы бы хотели, чтобы мы просили передавать в муниципалитет… И мы с Минобороны будем разговаривать. С каким посылом: я так понимаю, будет определенный прирост семей с детьми, и мы тоже должны понимать, что у них в планах и в какую перспективу они идут, чтобы мы могли планировать свои вложения в „социалку“», — отметил Алиханов.
У властей Гусева уже есть планы на участок под бывшим детсадом. Китаев в разговоре с Алихановым упомянул возможность жилой застройки для этой земли. «У нас есть варианты использования этого земельного участка. В том числе и комплексное освоение, и с жилой застройкой, и с социальными объектами», — заявил Китаев.
Алиханов готов вступить в переговоры с Министерством обороны за землю для Гусева
16 августа 2018, 19:15
Антон Алиханов детский сад военные
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