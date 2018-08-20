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Информационный сайт города Гусева

Фердинанд Грегоровиус — почетный гражданин Рима

20 августа 2018, 19:09
В 1821 году на территории современной Польши родился один из ведущих историков Европы XIX века — Фердинанд Грегоровиус. В 1839 году он закончил гумбинненскую фридрихшуле и поступил в университет Кёнигсберга.

Позднее Грегоровиус работал учителем и редактором в газете. В 1852 году он уехал на Корсику, а позднее в Италию.

Фердинанд Грегоровиус является автором многих книг по истории средних веков и античности.

Фердинанд Грегоровиус — почетный гражданин Рима

Почти всю свою жизнь он работал над фундаментальным трудом «История города Рима в средние века». Это издание состоит из четырёх томов и издается по сей день. За свои труды он был удостоен звания почетного гражданина Рима.



Всеобщее признание получила и другая его работа — «История города Афин в средние века».

Фердинанд Грегоровиус был профессором мюнхенского университета, членом академии наук Италии и Баварии. Его именем назван пик на Корсике, а также площадь и улица в городе Риме. Он имеет несколько орденов Германии и Италии.

Умер Фердинанд Грегоровиус в 1891 году в Мюнхене.

Владимир Летягин
история
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