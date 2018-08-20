Сегодня, 20 августа, исполняется 104 года со дня победы русских войск в Гумбиннен-Гольдапском сражении Восточно-Прусской операции Первой Мировой войны.
Как рассказывает «ГУСЕВ HD», в прошедшее воскресенье на территории воинского захоронения в посёлке Фурмановка Нестеровского района прошла акция бессмертного полка. Представители волонтёрского движения «Технополис GS», а также краеведы и энтузиасты почтили память 37-ми солдат разных религиозных конфессий, останки которых покоятся на братской могиле.
Настоятель храма Святого Духа города Нестерова отец Георгий, пастер Лютеранской общины Алексей и глава католического прихода отец Януш совершили поочерёдно заупокойный молебен по погибшим воинам.
Завершилось мероприятие залпами из винтовок знамённо-салютной группы реконструкторов 114-го Новоторжского пехотного полка.
Гусевцы отдали дань памяти павшим воинам в Гумбинненском сражении
20 августа 2018, 11:33
захоронение волонтёры Технополис GS
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