В Городском музее рассказали «Миротворцам» о войне

21 августа 2018, 10:08

16 августа в рамках проекта «Отряд православных следопытов „Миротворцы“» при грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива» в Гусевском историческом музее прошло занятие для скаутского отряда «Миротворцы», который действует при храме Успения Пресвятой Богородицы города Гусева. Как рассказали в пресс-службе Черняховской епархии, мероприятие было посвящено боевым действиям на территории Восточной Пруссии во время 2-й Мировой войны.



Сотрудники музея рассказали о том, что Восточная Пруссия была мощнейшим оборонительным рубежом, что на данной территории проходили ожесточённые боевые действия, и о знаменитой Восточно-Прусской операции 1945 года. Также в рамках 100-летия со дня рождения Сергея Ивановича Гусева ребята узнали о жизни и об отважном подвиге героя, о той памяти, которую мы сейчас храним об этом человеке.



Участники занятия посетили постоянную экспозицию музея «Гумбиннен 1944–1945 гг.». Также ребята посмотрели и подержали в руках подлинные предметы времен Великой Отечественной войны из фондов музея и научились делать фронтовые письма-треугольники.

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