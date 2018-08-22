Пешеходный мост через реку Писсу в Гусеве, который подрядчик должен был сдать еще в мае этого года, могут начать достраивать в сентябре. Об этом «Комсомолке» сообщил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.
«Очередной суд состоялся 21 августа, и, вроде, наметились позиции по подписанию мирового соглашения, в итоге, процесс перенесли на 4 сентября, — сообщил Китаев. — В плодотворные переговоры с подрядчиком мы вступили после совещания у губернатора 17 августа. Надеюсь, теперь все получится. Если мы подпишем мировое, и суд его утвердит, то есть шансы в сентябре начать работы».
По словам Китаева, объект и дешевле и быстрее достроить со старым подрядчиком, компанией «МостДеталь» из Санкт-Петербурга.
Напомним, стоимость моста составляет около 70 миллионов. Он соединяет берега реки у нового храма. Длина переправы почти 60 метров, ширина — 4. Арка пешеходного моста будет украшена 12 фонарями.
Пешеходный мост в Гусеве начнут достраивать в сентябре
22 августа 2018, 15:52
мост
366 просмотров | 6 комментариев
Другие новости по теме