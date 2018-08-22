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Информационный сайт города Гусева

Пешеходный мост в Гусеве начнут достраивать в сентябре

22 августа 2018, 15:52
Пешеходный мост в Гусеве начнут достраивать в сентябре
Пешеходный мост через реку Писсу в Гусеве, который подрядчик должен был сдать еще в мае этого года, могут начать достраивать в сентябре. Об этом «Комсомолке» сообщил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.

«Очередной суд состоялся 21 августа, и, вроде, наметились позиции по подписанию мирового соглашения, в итоге, процесс перенесли на 4 сентября, — сообщил Китаев. — В плодотворные переговоры с подрядчиком мы вступили после совещания у губернатора 17 августа. Надеюсь, теперь все получится. Если мы подпишем мировое, и суд его утвердит, то есть шансы в сентябре начать работы».

По словам Китаева, объект и дешевле и быстрее достроить со старым подрядчиком, компанией «МостДеталь» из Санкт-Петербурга.

Напомним, стоимость моста составляет около 70 миллионов. Он соединяет берега реки у нового храма. Длина переправы почти 60 метров, ширина — 4. Арка пешеходного моста будет украшена 12 фонарями.
мост
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Житель
# 1Житель
Великий Гусевский распил. Часть третья. Запасаемся попкорном.
Сегодня, 16:38   ЦитироватьОтветить2
ААА
# 2ААА
Сообщил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев!!! Даже выборов не дождался!!
Сегодня, 17:10   ЦитироватьОтветить4
Гость Гость
# 3Гость Гость
Только какого года сентября
Сегодня, 17:13   ЦитироватьОтветить3
Вольдемар
# 4Вольдемар
Цитата: ААА
Сообщил глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев!!! Даже выборов не дождался!!

Каких выборов? Разве глава городской администрации не назначается?
Сегодня, 17:24   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 5Гость.
Могут не могут. Как в анекдоте.
Каков шанс встретить на улице динозавра? 50/50. Либо встретишь, либо не встретишь.
Так же и это новость.
Сегодня, 18:32   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 6Житель
Наши пошли на мировую? Как же так, говорили же. что мост почти загублен!
Сегодня, 19:20   ЦитироватьОтветить1

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