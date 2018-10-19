Город Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов в Российской Федерации. Об этом сообщает Клуб руководителей муниципальной сферы.
В Перечень «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» по оценке комиссии вошли муниципальные образования из 51 региона России, в том числе: 66 городских округов и городских поселений, 26 муниципальных районов, 4 внутригородских муниципальных образования, 4 сельских поселения. Среди них — Грозный, Казань, Пенза, Тюмень, Химки, Южно-Сахалинск и другие.
Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов России
19 октября 2018, 18:02
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