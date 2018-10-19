Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов России
Информационный сайт города Гусева

Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов России

19 октября 2018, 18:02
Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов России
Город Гусев вошёл в сотню лучших муниципалитетов в Российской Федерации. Об этом сообщает Клуб руководителей муниципальной сферы.

В Перечень «100 лучших муниципалитетов России 2017 года» по оценке комиссии вошли муниципальные образования из 51 региона России, в том числе: 66 городских округов и городских поселений, 26 муниципальных районов, 4 внутригородских муниципальных образования, 4 сельских поселения. Среди них — Грозный, Казань, Пенза, Тюмень, Химки, Южно-Сахалинск и другие.
955 просмотров   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Козьяков В.В. объяснил за что будут голосовать жители Гусева
Козьяков В.В. объяснил за что будут голосовать жители Гусева
В декабре этого года жители Гусева будут решать судьбу своего района
В декабре этого года жители Гусева будут решать судьбу своего района
О газоснабжении Гусевского района
О газоснабжении Гусевского района
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Неон
# 1Неон
...и в число самых отсталых в нашей области...
19 октября 2018 19:38   ЦитироватьОтветить1
123
# 2123
Не остался без денег, из-за некоторых "клуш", которые во время не подготовили документацию..
19 октября 2018 21:33   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Клуб руководителей муниципальной сферы

Очень смахивает на говно-организации рейтинговые агенства которые за небольшую денежку выписывает шарашкины медальки, грамоты и сертификаты. ТОП10, ТОП100 эффективных муниципалитетов и иных отраслевых организаций.
Которые иногда организуют всякого рода форумы и семинары в курортных странах, а на деле является легализацией курортного отдыха руководства за счёт организации (по бухгалтерии проходит как расходы на семинар).
20 октября 2018 15:29   ЦитироватьОтветить5
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
чепушня
22 октября 2018 11:36   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»