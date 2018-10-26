/ / / Медицинские специалисты проходят обучение новым методикам ранней диагностики рака кожи

Это стало возможным благодаря проведению 24–26 октября образовательной акции экспертами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург), рассказали в пресс-службе Правительства Калининградской области.
В рамках мероприятия, которое организовано в Областном центре специализированных видов медицинской помощи (ЦСВМП), проходит прием пациентов с одновременным проведением мастер-класса для врачей медицинских организаций Калининградской области, а также обучающий курс по разбору клинических случаев, вызвавших трудности при диагностике и лечении. Все пациенты были направлены на акцию лечащими врачами-дерматологами. Кроме того, в ходе мероприятия эксперты центра оказывают практическую помощь в лечении больных стационара ЦСВМП.
На мастер-класс собрались более 40 дерматологов, терапевтов, хирургов и врачей других специальностей со всего региона.
«Сегодня наши коллеги из Санкт-Петербурга показывают нам, как с помощью дерматоскопии можно наиболее эффективно определять онкопатологии кожи на ранних стадиях, — отметил врач-дерматовенеролог Гусевской центральной районной больницы Александр Тарасов. — Для нас это очень полезно, специалисты делятся с нами своим опытом, мы, со своей стороны, тоже показываем, какими методиками владеем, что умеем. Коллеги центра в высшей степени профессиональны, и мы будем стремиться к тому, чтобы достичь такого же уровня».
По словам экспертов из Санкт-Петербурга, одной их важнейших составляющих акции также является привлечение внимания населения и их нацеливание на онконастороженность и профилактику рака кожи. «Всем нашим сегодняшним пациентам мы говорим о том, что надо беречь себя от сильного воздействия солнечных лучей, загорать очень осторожно, небольшими временными промежутками, — подчеркнула врач-онколог НМИЦ им. Н. Н. Петрова Ольга Байкалова. — В то же время некоторым больным, у которых отмечены даже доброкачественные новообразования, мы говорим, что загар им вообще противопоказан, чтобы избежать возможных нежелательных последствий».
Как рассказала начальник департамента охраны здоровья областного министерства здравоохранения Оксана Черенкова, в настоящее время вопросам совершенствования онкологической службы и раннего выявления онкопатологий уделяется повышенное внимание. Совсем недавно глава региона Антон Алиханов озвучил старт в 2019 году программы скрининга по выявлению колоректального рака.
«Одно из направлений совершенствования онкологической службы — обучение врачей региона современным методикам определения злокачественных новообразований на ранних стадиях и их последующее своевременное лечение, — пояснила Оксана Черенкова. — И мы рады, что взаимодействие специалистов области с экспертами центра онкологии имени Н. Н. Петрова стало хорошей традицией, мы принимаем их уже в третий раз. Коллеги передают нашим врачам свои наработки по ранней диагностике рака кожи, что сегодня очень важно при его достаточно высоком проценте в общей структуре онкозаболеваемости».
Медицинские специалисты проходят обучение новым методикам ранней диагностики рака кожи
26 октября 2018, 11:44
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