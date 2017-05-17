Профессор и специалист по дерматовенерологии Андрей Зуев проведёт приём в Гусевской ЦРБ
15 сентябрь 2017, 13:28
В конце прошлого месяца в областном Центре спецмедпомощи был организован семинар для специалистов государственных медицинских организаций Калининградской области (врачей-хирургов, врачей-терапевтов, врачей-дерматологов, врачей-онкологов) с участием специалистов ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: больница
Для врачей нашего региона были организованы мастер-классы их коллег из федеральных медицинских центров.
«Ценность такой выездной работы авторитетных специалистов федеральных медицинских центров очень велика, ведь анклавность территории области не позволяет калининградским врачам часто выезжать для повышения квалификации за пределы региона», – отметила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталья Берездовец.
Врачи калининградских больниц и из муниципалитетов области заслушали доклады врачей-онкологов высшей категории НИИ онкологии. В частности, перед собравшимися выступили специалист по новообразованиям кожи и легких ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Сергей Тарков и онколог того же НИИ Юлия Семилетова.
В ходе мастер-классов специалисты федеральных центров неоднократно отмечали высокий уровень подготовки дерматологов региона. Потому как диагнозы, поставленные пациентам специалистами федерального центра, на 100 % совпадают с диагнозами, поставленными нашими специалистами.
Онкология кожи в последнее время выходит на лидирующие позиции среди онкологических заболеваний. За текущий год в регионе было выявлено 320 человек с кожными заболеваниями. Только за последние три месяца дерматовенерологом гусевской центральной районной больницы Александром Тарасовым было выявлено 11 пациентов на ранней стадии новообразований кожи. Все пациенты получили направление для дальнейшего обследования к врачу-онкологу в областной центр.
Гусевский врач также принял участие в данном семинаре и пригласил своего коллегу доктора медицинских наук, профессора Андрея Зуева провести совместный прием-обследование гусевцев. Прием будет проходить 19 сентября с 10.00 часов в кабинете №310 гусевской поликлиники по адресу ул. Московская, 56. При себе пациентам необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Напомним нашим читателям, что эту уже будет второй опыт совместной работы Александра Тарасова и Андрея Зуева. Не так давно в качестве эксперимента пациента из Гусева с тяжелой формой претибиальной микседемы впервые в режиме телеконференции осмотрели главный врач областного центра специализированных видов медицинской помощи Юрий Букин и профессор дерматовенерологии Андрей Зуев. По результатам осмотра и совместном консилиуме гусевского врача с коллегами были даны «исчерпывающие рекомендации» дальнейшего лечения.
По словам главного врача гусевской ЦРБ Ольги Герцог внедрение метода телевизионного консультирования позволит успешно оказывать дистанционную помощь врачам не только Гусевской больницы, но и других лечебных учреждений региона при их обращении по вопросам выработки тактики ведения пациентов со сложными патологиями.
Для врачей нашего региона были организованы мастер-классы их коллег из федеральных медицинских центров.
«Ценность такой выездной работы авторитетных специалистов федеральных медицинских центров очень велика, ведь анклавность территории области не позволяет калининградским врачам часто выезжать для повышения квалификации за пределы региона», – отметила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталья Берездовец.
Врачи калининградских больниц и из муниципалитетов области заслушали доклады врачей-онкологов высшей категории НИИ онкологии. В частности, перед собравшимися выступили специалист по новообразованиям кожи и легких ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Сергей Тарков и онколог того же НИИ Юлия Семилетова.
В ходе мастер-классов специалисты федеральных центров неоднократно отмечали высокий уровень подготовки дерматологов региона. Потому как диагнозы, поставленные пациентам специалистами федерального центра, на 100 % совпадают с диагнозами, поставленными нашими специалистами.
Онкология кожи в последнее время выходит на лидирующие позиции среди онкологических заболеваний. За текущий год в регионе было выявлено 320 человек с кожными заболеваниями. Только за последние три месяца дерматовенерологом гусевской центральной районной больницы Александром Тарасовым было выявлено 11 пациентов на ранней стадии новообразований кожи. Все пациенты получили направление для дальнейшего обследования к врачу-онкологу в областной центр.
Гусевский врач также принял участие в данном семинаре и пригласил своего коллегу доктора медицинских наук, профессора Андрея Зуева провести совместный прием-обследование гусевцев. Прием будет проходить 19 сентября с 10.00 часов в кабинете №310 гусевской поликлиники по адресу ул. Московская, 56. При себе пациентам необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Напомним нашим читателям, что эту уже будет второй опыт совместной работы Александра Тарасова и Андрея Зуева. Не так давно в качестве эксперимента пациента из Гусева с тяжелой формой претибиальной микседемы впервые в режиме телеконференции осмотрели главный врач областного центра специализированных видов медицинской помощи Юрий Букин и профессор дерматовенерологии Андрей Зуев. По результатам осмотра и совместном консилиуме гусевского врача с коллегами были даны «исчерпывающие рекомендации» дальнейшего лечения.
По словам главного врача гусевской ЦРБ Ольги Герцог внедрение метода телевизионного консультирования позволит успешно оказывать дистанционную помощь врачам не только Гусевской больницы, но и других лечебных учреждений региона при их обращении по вопросам выработки тактики ведения пациентов со сложными патологиями.
284 просмотра
0