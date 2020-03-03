В Гусевской больнице прошла акция «День здоровой кожи» 3 марта 2020, 16:39

27 февраля на базе Центральной больницы Гусевского района прошла акция «День здоровой кожи». Мероприятие было организовано специалистами учреждения и Областного центра специализированных видов медицинской помощи, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Калининградский области.



Приём проводили главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии регионального министерства здравоохранения Наталья Некрасова и заведующий организационно-методическим отделом центра, профессор, доктор медицинских наук Андрей Зуев.



В рамках дня здоровья была оказана консультативная помощь всем обратившимся с жалобами для ранней диагностики злокачественных новообразований кожи, а также пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи, состоящим на диспансерном учете. Всем участникам мероприятия были даны исчерпывающие рекомендации по дальнейшей тактике обследования и лечения.



Также в рамках акции для специалистов проведено два семинара: по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи для врачей-терапевтов, врачей общей практики, хирургов, педиатров, врачей кабинетов медицинской профилактики, фельдшеров ФАПов, а также по вопросам повышения выявляемости инфекций, передающихся половым путем, и направления пациентов на лечение — для врачей — акушеров-гинекологов, акушерок, фельдшеров ФАПов.



Помимо этого специалистами ЦСВМП была оказана методическая помощь по организации дерматовенерологической службы в Гусевской ЦРБ, контролю работы акушерско-гинекологической службы, вопросам диагностики и проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении ИППП.



Участниками акции — и пациентами, и специалистами — был отмечен высокий уровень организации мероприятия. По информации руководства центра проведение Дней здоровой кожи в регионе будет продолжено во всех муниципалитетах.