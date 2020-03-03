Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Общество / В Гусевской больнице прошла акция «День здоровой кожи»
Информационный сайт города Гусева

В Гусевской больнице прошла акция «День здоровой кожи»

3 марта 2020, 16:39
В Гусевской больнице прошла акция «День здоровой кожи»
27 февраля на базе Центральной больницы Гусевского района прошла акция «День здоровой кожи». Мероприятие было организовано специалистами учреждения и Областного центра специализированных видов медицинской помощи, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Калининградский области.

Приём проводили главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии регионального министерства здравоохранения Наталья Некрасова и заведующий организационно-методическим отделом центра, профессор, доктор медицинских наук Андрей Зуев.

В рамках дня здоровья была оказана консультативная помощь всем обратившимся с жалобами для ранней диагностики злокачественных новообразований кожи, а также пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями кожи, состоящим на диспансерном учете. Всем участникам мероприятия были даны исчерпывающие рекомендации по дальнейшей тактике обследования и лечения.

Также в рамках акции для специалистов проведено два семинара: по раннему выявлению злокачественных новообразований кожи для врачей-терапевтов, врачей общей практики, хирургов, педиатров, врачей кабинетов медицинской профилактики, фельдшеров ФАПов, а также по вопросам повышения выявляемости инфекций, передающихся половым путем, и направления пациентов на лечение — для врачей — акушеров-гинекологов, акушерок, фельдшеров ФАПов.

Помимо этого специалистами ЦСВМП была оказана методическая помощь по организации дерматовенерологической службы в Гусевской ЦРБ, контролю работы акушерско-гинекологической службы, вопросам диагностики и проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении ИППП.

Участниками акции — и пациентами, и специалистами — был отмечен высокий уровень организации мероприятия. По информации руководства центра проведение Дней здоровой кожи в регионе будет продолжено во всех муниципалитетах.
Другие новости по теме
Профессор и специалист по дерматовенерологии Андрей Зуев проведёт приём в Гусевской ЦРБПрофессор и специалист по дерматовенерологии Андрей Зуев проведёт приём в Гусевской ЦРБВ Гусевской ЦРБ состоялся выездной прием бригады врачей из Центра специализированной медпомощиВ Гусевской ЦРБ состоялся выездной прием бригады врачей из Центра специализированной медпомощиМедицинские специалисты проходят обучение новым методикам ранней диагностики рака кожиМедицинские специалисты проходят обучение новым методикам ранней диагностики рака кожиАлександр Тарасов: федеральный проект, новое оборудование – больше возможностей для лечения детейАлександр Тарасов: федеральный проект, новое оборудование – больше возможностей для лечения детей
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров