В рамках международного проекта «CaSYPoT» сотрудники администрации Гусевского городского округа посетили конференцию на тему наращивания потенциала стратегической молодежной политики в малых городах, которая проходила 24 и 25 октября в городе Клайпеда (Литва). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В партнерской встрече также приняли участие представители местных самоуправлений, университетов, общественных организаций из Литвы (г. Клайпеда), Польши (г. Гданьск, г. Слупск) и Швеции (г. Кальмар). Помимо Гусевского городского округа Калининградскую область представили Светлогорский район и сотрудники Балтийского Федерального Университета им. И. Канта г. Калининграда.
В течение двух дней участники конференции обсуждали проблемы в реализации молодежных стратегий, рассматривали инструменты создания комфортных условий жизни для молодежи в малых городах, делились опытом реализации успешных проектов и посетили креативные площадки в городе Клайпеда.
О том как проводится работа с молодым поколением в Гусеве рассказали специалисты администрации округа Юлия Истомина и Алина Хамрабаева. Интернет-канал «ЁЖ-TV», созданный гусевской молодежью, был отмечен партнерами встречи как один из положительных примеров вовлечения подростков в активную деятельность.
Теперь участники проекта вернулись в свои города и готовы продолжать работу, вдохновившись новыми идеями. Следующая встреча пройдет весной 2019 года в Швеции.
Сотрудники городской администрации в рамках международного проекта «CaSYPoT» посетили Литву
26 октября 2018, 16:12
Литва Админстрация Гусевского района
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