Сегодня в Гусеве состоялось приемка выполненных работ по ремонту дворовой территории в границах квартала ул. Ульяновых — ул. Менделеева — ул. Победы — ул. Железнодорожной. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Благоустройство двора осуществлялось в рамках реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования „Гусевский городской округ“ в 2018 году».
То как дворовая территория площадью 18 000 м² превратилась в комфортную и ухоженную, сегодня оценили заместитель главы администрации Гусевского городского округа Павел Нефедов, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков, и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максим Аверьянов, председатель комиссии окружного Совета депутатов по ЖКХ Алексей Самаричев, представитель общественного Совета Василий Коляго, а также «старшие по дому» от каждого МКД. На приемке работ присутствовали и представители подрядной организации.
Теперь для более 1000 жителей 11 многоквартирных домов здесь обустроено более 990 м² тротуаров, асфальтировано более 3 680 м² дорожного покрытия, сделаны парковки для автомобилей, уличное освещение, установлены скамейки и урны.
Ремонт дворовой территории осуществлялся за счет средств областного и местного бюджетов, а также за деньги собственников.
Администрация округа планирует продолжать реализацию программы Формирование современной городской среды, чтобы у нас было как можно больше красивых дворов и довольных жителей.
Сегодня состоялась приемка выполненных работ в рамках программы «Формирование современной городской среды»
26 октября 2018, 19:39
Формирование современной городской среды
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