27 октября в Городском доме культуры города Гусева состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН».
Результаты:
Гран-При — «На любителя» г. Советск
1 место — «Лето» г. Гусев
2 место — «Шли мимо» г. Советск
3 место — «Крокодил» Гусевский агропромышленный колледж
Лучшая шутка — «Папа хотел сына» (Славск)
1 декабря в Городском доме культуры пройдет 1/8 финала.
В ГДК состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН»
28 октября 2018, 00:21
КВН Городской дом культуры
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