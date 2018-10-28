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Информационный сайт города Гусева

В ГДК состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН»

28 октября 2018, 00:21
В ГДК состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН»
27 октября в Городском доме культуры города Гусева состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН».

Результаты:

Гран-При — «На любителя» г. Советск
1 место — «Лето» г. Гусев
2 место — «Шли мимо» г. Советск
3 место — «Крокодил» Гусевский агропромышленный колледж

Лучшая шутка — «Папа хотел сына» (Славск)

1 декабря в Городском доме культуры пройдет 1/8 финала.
КВН Городской дом культуры
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