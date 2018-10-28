В ГДК состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН»

28 октября 2018, 00:21

27 октября в Городском доме культуры города Гусева состоялось открытие 11-го сезона областной лиги юмора «Остров КВН».



Результаты:



Гран-При — «На любителя» г. Советск

1 место — «Лето» г. Гусев

2 место — «Шли мимо» г. Советск

3 место — «Крокодил» Гусевский агропромышленный колледж



Лучшая шутка — «Папа хотел сына» (Славск)



1 декабря в Городском доме культуры пройдет 1/8 финала.

93 просмотра