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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве завершено обустройство нового тротуара по улице Молодежной

30 октября 2018, 11:00
Благодаря реализации Программы конкретных дел порядка 1300 жителей со всего микрорайона смогут прогуливаться по благоустроенной пешеходной дорожке длиной более 330 м.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы, выполненные подрядной организацией ООО «Запад», приняты заместителем главы администрации Павлом Нефедовым и и. о. начальника отдела дорожного хозяйства Максимом Аверьяновым.
программа конкретных дел
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
ровно хотя б
Сегодня, 12:21   ЦитироватьОтветить0

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