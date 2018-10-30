Благодаря реализации Программы конкретных дел порядка 1300 жителей со всего микрорайона смогут прогуливаться по благоустроенной пешеходной дорожке длиной более 330 м.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, работы, выполненные подрядной организацией ООО «Запад», приняты заместителем главы администрации Павлом Нефедовым и и. о. начальника отдела дорожного хозяйства Максимом Аверьяновым.
В Гусеве завершено обустройство нового тротуара по улице Молодежной
30 октября 2018, 11:00программа конкретных дел
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