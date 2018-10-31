Общественники обсудят включение гусевских казарм в перечень объектов культурного наследия

31 октября 2018, 15:08

Сегодня в 17.00 в Калининграде состоится заседание Общественного совета при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.



Его участники рассмотрят историко-культурную ценность десяти зданий и других сооружений, которые предлагается внести в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.



Среди претендентов: усадебный дом Полляйкен в поселке Нилово Озерского городского округа, жилой дом на улице Нахимова и «Трамвайное депо Коссе» в Калининграде, расположенный в Гусеве комплекс казарм, датируемая XIV веком «Мельница Раушена» в Светлогорске с образующими ансамбль береговым променадом, реликтовыми липами, водопропускными сооружениями и мостом.



Для справки:



Общественный совет при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области создан в 2016 году в рамках исполнения поручения Президента России.



Сейчас в совет входят 13 человек, в том числе специалисты историко-культурной экспертизы, архитекторы, историки, представители Общественной палаты Калининградской области, калининградской епархии, Калининградского областного драмтеатра, БФУ им. И. Канта. Совет возглавляет основатель и редактор одного из крупнейших краеведческих порталов региона prussia39.ru Дмитрий Востриков.

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