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Информационный сайт города Гусева

Общественники обсудят включение гусевских казарм в перечень объектов культурного наследия

31 октября 2018, 15:08
Общественники обсудят включение гусевских казарм в перечень объектов культурного наследия
Сегодня в 17.00 в Калининграде состоится заседание Общественного совета при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Его участники рассмотрят историко-культурную ценность десяти зданий и других сооружений, которые предлагается внести в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Среди претендентов: усадебный дом Полляйкен в поселке Нилово Озерского городского округа, жилой дом на улице Нахимова и «Трамвайное депо Коссе» в Калининграде, расположенный в Гусеве комплекс казарм, датируемая XIV веком «Мельница Раушена» в Светлогорске с образующими ансамбль береговым променадом, реликтовыми липами, водопропускными сооружениями и мостом.

Для справки:

Общественный совет при Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области создан в 2016 году в рамках исполнения поручения Президента России.

Сейчас в совет входят 13 человек, в том числе специалисты историко-культурной экспертизы, архитекторы, историки, представители Общественной палаты Калининградской области, калининградской епархии, Калининградского областного драмтеатра, БФУ им. И. Канта. Совет возглавляет основатель и редактор одного из крупнейших краеведческих порталов региона prussia39.ru Дмитрий Востриков.
казармы
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Гость Кило Ирисок
# 1Гость Кило Ирисок
Его участники рассмотрят историко-культурную ценность десяти зданий и других сооружений, которые предлагается внести в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.


а что теперь делать со зданием 1900 года постройки на Артиллерийской, которым так лихо распорядились во время ремонта - изменили исторический внешний вид, измазали жуткой серой краской,
кто ответит за этот вандализм?
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 2Гость.
Гость Кило Ирисок,
Это здание исторической ценности не имеет. Хочу переделываю хоть как. Да он со времен окончания ВОВ перестраивался ни раз. Так, что не переживайте. Выпейте корвалолу и ложитесь спать.
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 3Житель
Чего обсуждать то когда от зданий в лучшем случаи осталось только коробки? Клоуны...
Сегодня, 18:21   ЦитироватьОтветить0

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