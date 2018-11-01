Рассмотрение заявления о комплексе казарм в Гусеве отложено до следующего заседания

1 ноября 2018, 19:50

Общественный совет при Службе госохраны объектов культурного наследия Калининградской области накануне рассмотрел десять заявлений от частных лиц и представителей общественных организаций на включение исторических объектов в перечень выявленных памятников.



Руководитель Службы Евгений Маслов напомнил, что практика публичного обсуждения таких обращений действует в регионе уже третий год. За это время Совет рассмотрел порядка 30 заявок, одобрив большинство из них.



На встрече 31 октября положительное решение получили ещё девять объектов.



В частности, Совет рекомендовал включить в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, «Памятный знак советскому солдату — победителю» в городе Багратионовске. Каменный валун был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войны.



При поддержке Совета началась процедура внесения Куршской косы в госреестр объектов культурного наследия. Это необходимо для урегулирования законодательных формальностей. Такой статус до сих пор не был оформлен на национальном уровне, хотя он предполагается регламентом ЮНЕСКО, памятником которой Куршская коса является с 2000 года.



Успехом завершилась вторая попытка инициативной группы из Светлогорска защитить на Совете проект увековечения целого исторического комплекса. Он включает мельничный ансамбль «Раушен», береговой променад озера Тихого, водопропускные сооружения и мост. В заявку также включен сквер с реликтовыми липами, возраст которых, по словам заявителей, превышает 200 лет. Одно из деревьев по итогам обследования Центра древесных экспертиз из Москвы получила статус Памятника природы всероссийского значения.



Совет также одобрил заявку жительницы Зеленоградска о внесении в реестр выявленных памятников небольшого помещения магазина — булочной «Гном», расположенной на центральном проспекте приморского города. Согласно сохранившимся свидетельствам, данный объект был возведен в 1905 году. А справка из зеленоградского краеведческого музея подтверждает его наличие на фотографиях города с 1937 года. По словам участников Совета, это самый маленький по размеру объект, из всех, заявленных ранее.



Практически без замечаний Совет принял положительные заключения ещё по четырем историческим зданиям в Калининграде. В список объектов, обладающих историко-культурной ценностью и рекомендованных к внесению в реестр выявленных объектов культурного наследия, включены многоквартирный жилой дом на улице Нахимова, датированное 1895 годом постройки трамвайное депо Коссе на улице Магнитной, мост на улице Дачной и здание холодильника на Правой набережной. Как отмечали заявители, помимо историко-культурной ценности, все эти объекты очень интересны туристам. А мост на улице Дачной может претендовать на звание памятника инженерного искусства.



Дискуссию вызвало предложение о включении в реестр памятников усадебного дома Полляйкен в поселке Нилово Озерского городского округа. Здание, построенное по некоторым источникам ещё в 17 веке, поддерживалось в относительном порядке примерно до 2000 года. Но в последние годы было фактически заброшено собственником и сильно пострадало после пожара. Сейчас от прежнего особняка сохранились только стены. Тем не менее, учитывая повышенный туристический интерес к таким объектам, Совет принял положительное решение в отношении дома Полляйкен.



Ещё одно заявление — о включении в реестр выявленных объектов культурного наследия комплекса казарм, расположенных в городе Гусеве, решено повторно рассмотреть на следующем заседании Совета.

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