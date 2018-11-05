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В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние рейсовых автобусов

5 ноября 2018, 11:38
В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние рейсовых автобусов
В городе Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние рейсовых автобусов и наличие документов у водителей. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Гусевский».

Права категории «D», путевой лист и отметка механика об исправности автомобиля. И это не все требования, которые предъявляют к водителям общественного транспорта. Ежедневно они перевозят по несколько сотен пассажиров. Поездки должны быть максимально безопасными.

Первым делом Госавтоинспекторы проверили документы. У водителя обязательно должны быть права, свидетельство о регистрации машины и путевой лист. Для тех, кто работает на общественном транспорте, последний документ особенно важен. В нём стоит отметка, когда и во сколько автобус вышел на линию. А также печать механика, указывающего на то, что машина находится в рабочем состоянии.

Пока инспекторы ДПС проверяли водителей автобусов и техническое состояние транспорта, инспектор по пропаганде проводила профилактическую работу с пассажирами, объясняя им важность применения ремней безопасности, а также вручила брошюры для самостоятельного дополнительного изучения ПДД для пассажиров.

Постоянный контроль за перевозчиками и профилактическая работа с водительским составом позволяет снизить число ДТП с участием пассажирского транспорта.
гаи
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