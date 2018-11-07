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В Гусеве отремонтирован участок водопроводной сети по переулку Дальнему

7 ноября 2018, 19:33
В Гусеве отремонтирован участок водопроводной сети по переулку Дальнему. Работы выполнены подрядной организацией ОАО «Гусев-Водоканал» в рамках Программы конкретных дел и направлены на улучшение качества воды и обеспечение стабильного давление в водопроводе.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, распределительная водопроводная сеть переулка Дальнего была построена еще до 1896 года и находилась в аварийном состоянии. Для проведения ремонтных работ данного участка было выделено 706 962,00 руб. Теперь порядка 70 жителей 12 индивидуальных домов смогут получать более качественные услуги водоснабжения.
программа конкретных дел
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