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Информационный сайт города Гусева

11 ноября возле памятника «Штыковая атака» состоится памятное мероприятие

8 ноября 2018, 13:01
11 ноября возле памятника «Штыковая атака» состоится памятное мероприятие
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

11 ноября 2018 года в 12.00 возле памятника «Штыковая атака» (ул. З. Космодемьянской) состоится памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику.
Первая мировая война
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Гру
# 1Гру
Опять сотрудников администрации и детей нагонят
Сегодня, 13:20   ЦитироватьОтветить4
Протуберанец
# 2Протуберанец
Сотрудники администрации "патриоты", они и так прийдут. ЕР-давай больше праздников и круглых дат..."начало и конец чего-то", "родился и умер" и т.п. Бюджет города все вытерпит и оплатит. Вы хоть на пластиковых венках экономьте, отмойте от пыли предыдущие.
Сегодня, 15:56   ЦитироватьОтветить0

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