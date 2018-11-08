11 ноября возле памятника «Штыковая атака» состоится памятное мероприятие

8 ноября 2018, 13:01

Уважаемые жители Гусевского городского округа!



11 ноября 2018 года в 12.00 возле памятника «Штыковая атака» (ул. З. Космодемьянской) состоится памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.



Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику.

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