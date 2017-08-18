У памятника «Штыковая атака» прошла торжественная церемония памяти воинов Первой мировой войны
18 август 2017, 18:27
Сегодня возле памятника «Штыковая атака» в городе Гусеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине Гумбинненского сражения Первой Мировой войны. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Первая мировая война
С приветственным словом выступил перед собравшимися глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Мы потомки победителей и поэтому на нас лежит огромная ответственность за спокойное и светлое будущее. Мы обязаны беречь мир и помнить, что самое ценное на земле – мирная жизнь. Желаю всем счастья, мира, добра и оптимизма!»
На мероприятии также присутствовали председатель комиссии по законности, правопорядку и связям с общественностью окружного Совета депутатов Евгений Ячменев, участник Великой Отечественной войны, председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, начальник департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Александр Кудряшов.
Собравшиеся почтили воинов, павших в годы Первой мировой войны минутой молчания, после чего воины Гусевского гарнизона возложили венок к памятнику «Штыковая атака».
Напоминаем, что уже завтра в поселке Лермонтово состоится VI Международный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение 2017». С 11.00 начнут работать интерактивные площадки, выставка оружия и техники. А в 14.00 состоится реконструкция баталий лета 1917 года.
С приветственным словом выступил перед собравшимися глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Мы потомки победителей и поэтому на нас лежит огромная ответственность за спокойное и светлое будущее. Мы обязаны беречь мир и помнить, что самое ценное на земле – мирная жизнь. Желаю всем счастья, мира, добра и оптимизма!»
На мероприятии также присутствовали председатель комиссии по законности, правопорядку и связям с общественностью окружного Совета депутатов Евгений Ячменев, участник Великой Отечественной войны, председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, начальник департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Александр Кудряшов.
Собравшиеся почтили воинов, павших в годы Первой мировой войны минутой молчания, после чего воины Гусевского гарнизона возложили венок к памятнику «Штыковая атака».
Напоминаем, что уже завтра в поселке Лермонтово состоится VI Международный военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение 2017». С 11.00 начнут работать интерактивные площадки, выставка оружия и техники. А в 14.00 состоится реконструкция баталий лета 1917 года.
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