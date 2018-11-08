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Информационный сайт города Гусева

В Калининграде стартовали курсы повышения квалификации по теме «Развитие муниципальных команд»

8 ноября 2018, 18:09
В Калининграде стартовали курсы повышения квалификации по теме «Развитие муниципальных команд»
Курсы повышения квалификации муниципальных служащих открылись в четверг, 8 ноября, на площадке Западного филиала РАНХиГС, рассказали в пресс-службе правительства области.

Программа разработана по аналогии с федеральным образовательным проектом «Развитие региональных команд» для формирования единого подхода к муниципальному управлению.

Обучение организовано по поручению губернатора Антона Алиханова министерством по муниципальному развитию и внутренней политике области. Программа рассчитана на 120 часов и включает аудиторные занятия, двухдневную выездную проектно-аналитическую сессию, работу по группам с наставниками.

Цель − создать в муниципалитетах сплочённые команды, способные эффективно решать задачи социально-экономического развития конкретного муниципального образования и всей области.

В курсах принимают участие 45 слушателей, которые состоят в резерве управленческих кадров (сайт reserv.gov39.ru). В их числе − главы администраций и их заместители, председатели советов депутатов из десяти муниципалитетов: Гусевского, Краснознаменского, Ладушкинского, Неманского, Полесского, Правдинского, Славского городских округов, Балтийского, Нестеровского и Светлогорского районов.

Слушатели прошли тестирование, где обозначили для преподавателей проблемные вопросы и пробелы в знаниях.

В первый день обучения в качестве эксперта перед участниками выступил заместитель руководителя аппарата правительства Калининградской области Сергей Камчатный и рассказал об опыте региона в сфере развития кадровой политики.

Он отметил, что резерв управленческих кадров области — специально сформированная группа высококвалифицированных, имеющих активную жизненную позицию и высокий управленческий потенциал граждан. Они обладают не только соответствующими компетенциями и опытом, но и необходимыми личностными качествами. Ранее резервисты уже положительно проявили себя в профессиональной сфере, поэтому их кандидатуры предназначены для замещения руководящих должностей. Они проходят курсы повышения квалификации, стажировки в органах исполнительной власти и местного самоуправления региона, посещают координационные заседания и совещания в правительстве области, проводят проектно-аналитические и исследовательские работы.

«Региональный резерв управленческих кадров, а также 22 резерва муниципальных образований созданы указом губернатора. Их задача — своевременно обеспечить подбор претендентов на целевые руководящие должности. В ходе курсов резервистам предстоит большая и напряжённая работа. Особое внимание будет уделяться командообразованию. Именно команда способна эффективно, качественно и в кратчайшие сроки решать поставленные перед ней задачи. Но только тогда, когда в неё входят профессиональные, грамотные руководители, энергичные, целеустремлённые люди, владеющие принципами проектного управления», − подчеркнул Сергей Камчатный.

Продлятся курсы до 14 декабря этого года.
Админстрация Гусевского района
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Налогоплатильщик
# 1Налогоплатильщик
Вы когда будете работать? За наши деньги в рабочее время они опять учатся.
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить3
житель
# 2житель
потому что нет специалистов,а те что при всех главах сидят не обучаемы,зато подобострастны,умеют всех утопить ,кто умнее,оклеветать,очернить-этому ни на каких курсах не научат,это в крови от предателей эпохи репрессий
Сегодня, 18:56   ЦитироватьОтветить1
Кретов
# 3Кретов
Обучение этих красивых муниципальных служащих обошлось Городу в 150 000 рублей. Хорошие выборы, хороший выбор.
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить0

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