В Гусеве может появиться волонтерское движение «серебряного» возраста

13 ноября 2018, 13:27

Теперь представители старшего поколения в возрасте от 55 лет смогут применить свой богатый опыт и активно участвовать в различных социальных проектах.



12 ноября 2018 года представители Гусевского городского округа директор комплексного центра социального обслуживания Любовь Грушко и специалист администрации Бенедикта Лущик приняли участие в заседании круглого стола, посвященного открытию регионального центра «серебряного» волонтерства Калининградской области.



Напомним, что Калининградская область стала регионом-победителем Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтерства в субъектах Российской Федерации, проводимого Ассоциацией волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений» с июня по 18 июля 2018 года, в целях развития системы поддержки движения «серебряного» волонтерства, способствующего активизации добровольческой деятельности граждан в возрасте от 55 лет.



Победителями Конкурса стали 15 организаций, которые помимо грантов на создание центров «серебряного» волонтерства получат методическую и организационную поддержку для наиболее эффективного запуска предложенных проектов. В число победителей вошла АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области.

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