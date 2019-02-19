Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»
Информационный сайт города Гусева

В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»

19 февраля 2019, 16:26
В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»
Сегодня в зале для проведения торжественных мероприятий Детско-юношеского центра, в рамках реализации президентского гранта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области» прошел круглый стол «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“». Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.

Участников круглого стола поприветствовал глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев. Глава отметил важность реализации данного проекта на территории округа и дальнейшего его проецирования как успешной практики на другие муниципалитеты региона.

Значимость работы волонтеров, а в частности, волонтеров пожилого возраста, при реализации данного проекта отметила и директор АНО Центра «Добровольцы серебряного возраста» Алла Осипова, которая также приняла участие в работе круглого стола. О необходимости развивать и поддерживать инициативы некоммерческих организаций говорил в своем выступлении председатель правления КРОО «Центр общественных инициатива «Диалог» Денис Бельский.

В рамках круглого стола состоялось подписания многостороннего соглашения о сотрудничестве. Соглашение подписали: администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», местная общественная организация ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов г. Гусева Калининградской области, Гусевское районное отделение Калининградской областной организации Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «За доблестный труд», автономная некоммерческая организация «Региональный центр социального обслуживания населения «Забота», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница», Калининградская региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Диалог» и АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области.

После глава администрации гусевского городского округа Александр Китаев и директор Центра «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области Алла Осипова вручили волонтерские книжки гусевским добровольцам серебряного возраста.
Услуга идёт к людям
373 просмотра   |   5 комментариев
0
Другие новости по теме
В гусевском многофункциональном центре начали предоставлять услугу «Конверт жизни»
В гусевском многофункциональном центре начали предоставлять услугу «Конверт жизни»
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Услуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении гранта
Услуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении гранта
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Старик Хоттабыч
# 1Старик Хоттабыч
И не стыдно горожанам в глаза смотреть, после своей лжи.
Сегодня, 16:57   ЦитироватьОтветить2
Протуберанец
# 2Протуберанец
Можно подумать до этого все прям честные были. Во власть идут только с одной целью - решать свои меркантильные вопросы, поскольку век чиновника не долог. Эра бескорыстных чиновников еще не наступила, для этого надо, чтоб в обществе и экономике произошли серьезные изменения. А главное, изменения в головах (монолог Ф.Ф. Преображенского "Собачье сердце").
Сегодня, 17:50   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
новый костюм....
Сегодня, 20:12   ЦитироватьОтветить0
Гость Катерина
# 4Гость Катерина
ГераБуФфон, а по вашему он у него один, лучше бы писали по делу, а все на одежду засматриваетесь
Сегодня, 21:51   ЦитироватьОтветить2
Гость Катерина
# 5Гость Катерина
Гость Катерина,
Сайт стал настоящей помойкой, пол года не заходила и видно не стоит. Только грязь...
Сегодня, 21:53   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико