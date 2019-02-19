/ / / В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»

Сегодня в зале для проведения торжественных мероприятий Детско-юношеского центра, в рамках реализации президентского гранта «Услуга идет к человеку — пилотная практика организации мобильных медико-социальных услуг как площадка консолидации ресурсов местного сообщества Гусевского городского округа Калининградской области» прошел круглый стол «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“». Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.
Участников круглого стола поприветствовал глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев. Глава отметил важность реализации данного проекта на территории округа и дальнейшего его проецирования как успешной практики на другие муниципалитеты региона.
Значимость работы волонтеров, а в частности, волонтеров пожилого возраста, при реализации данного проекта отметила и директор АНО Центра «Добровольцы серебряного возраста» Алла Осипова, которая также приняла участие в работе круглого стола. О необходимости развивать и поддерживать инициативы некоммерческих организаций говорил в своем выступлении председатель правления КРОО «Центр общественных инициатива «Диалог» Денис Бельский.
В рамках круглого стола состоялось подписания многостороннего соглашения о сотрудничестве. Соглашение подписали: администрация муниципального образования «Гусевский городской округ», местная общественная организация ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов г. Гусева Калининградской области, Гусевское районное отделение Калининградской областной организации Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «За доблестный труд», автономная некоммерческая организация «Региональный центр социального обслуживания населения «Забота», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Гусевская центральная районная больница», Калининградская региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Диалог» и АНО Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области.
После глава администрации гусевского городского округа Александр Китаев и директор Центра «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области Алла Осипова вручили волонтерские книжки гусевским добровольцам серебряного возраста.
В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»
19 февраля 2019, 16:26
Услуга идёт к людям
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