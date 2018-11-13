/ / / В Калининградской области открыт памятник на месте воинского захоронения времён Первой мировой войны

13 ноября 2018, 14:32

В Калининградской области открыт новый памятник на месте воинского захоронения времён Первой мировой войны.В посёлке Фурмановка волонтёры с предприятий города Гусева установили мемориальный камень с именами 35-ти воинов. Фамилии павших удалось установить благодаря энтузиастам, поддержавшим федеральную акцию «Тысячи имён».Проект призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии и восстановить связь между поколениями.Буквально на такой глубине, на этих двух точках нашли две таблички с именами русских офицеров.Подпоручик Пётр Волоховский, 28-я артиллерийская бригада. Капитан Михаил Аранов, Нововторжский полк. Имена русских офицеров стали отправной точкой для поиска фамилий остальных воинов, захороненных у бывшего посёлка Каттенау.Поэтому любая находка, связанная с дореволюционными событиями воспринимается, как сенсация. Документы, свидетельствующие о боях на территории Восточной Пруссии в августе 1914 года, были обнаружены в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.Энтузиасты говорят о необходимости перевода архива из состояния оцифрованных сканов в электронную базу данных. Тогда любой сможет найти по фамилии место захоронения того или иного человека. В свою очередь волонтёры готовы продолжить работу по обустройству воинских мемориалов.За 5 лет волонтёры восстановили 9 захоронений времён Империалистической войны и продолжают за ними ухаживать.