/ / / В Калининградской области открыт памятник на месте воинского захоронения времён Первой мировой войны

В посёлке Фурмановка волонтёры с предприятий города Гусева установили мемориальный камень с именами 35-ти воинов. Фамилии павших удалось установить благодаря энтузиастам, поддержавшим федеральную акцию «Тысячи имён».
Проект призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии и восстановить связь между поколениями.
Буквально на такой глубине, на этих двух точках нашли две таблички с именами русских офицеров.
Подпоручик Пётр Волоховский, 28-я артиллерийская бригада. Капитан Михаил Аранов, Нововторжский полк. Имена русских офицеров стали отправной точкой для поиска фамилий остальных воинов, захороненных у бывшего посёлка Каттенау.
Лев Бердников, председатель регионального областного отделения общества потомков участников Первой мировой войны:
— Архивы Первой мировой войны очень сильно пострадали после революции, они были пущены на газеты.
Поэтому любая находка, связанная с дореволюционными событиями воспринимается, как сенсация. Документы, свидетельствующие о боях на территории Восточной Пруссии в августе 1914 года, были обнаружены в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.
Валерий Гусаров, координатор волонтёрского движения:
— Мы немедленно туда залезли, на этот сайт архива и убедились, что всё это чистая правда, стали расширять круг поисков. Протоиерей Георгий Бирюков сильно помог практически нам в этой работе, он конкретно сидел на сайтах и выбирал эти фамилии, подготовил материал, который мы воплотили в камне.
Энтузиасты говорят о необходимости перевода архива из состояния оцифрованных сканов в электронную базу данных. Тогда любой сможет найти по фамилии место захоронения того или иного человека. В свою очередь волонтёры готовы продолжить работу по обустройству воинских мемориалов.
За 5 лет волонтёры восстановили 9 захоронений времён Империалистической войны и продолжают за ними ухаживать.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»