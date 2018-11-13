В Калининградской области объявлена серия конкурсов для компаний, которые готовы вывозить твердые коммунальные отходы. Конкурсы проводит региональный оператор по обращению с отходами. Общая сумма 8 контрактов, рассчитанных на 3 года каждый — почти 3 млрд рублей.
Всего объявлено 5 аукционов (на 8 лотов), каждый лот охватывает от одного до 6 муниципалитетов.
Трехлетний вывоз 237,5 тыс. тонн мусора с территории Озерского, Гусевского, Черняховского округов и Нестеровского района оценен в 494 млн 543 тыс. рублей. Отходы будут вывозится на полигон вблизи посёлка Жаворонково Гусевского городского округа.
Структура областного правительства ищет компании для вывоза мусора из муниципалитетов
13 ноября 2018, 20:03
мусор аукцион
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