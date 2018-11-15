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Вокруг будущего здания Детско-юношеского центра полным ходом идет благоустройство территории

15 ноября 2018, 18:23
Вокруг будущего здания Детско-юношеского центра полным ходом идет благоустройство территории
Благоустройство территории вокруг будущего здания Детско-юношеского центра в Гусеве идёт полным ходом, рассказывает «ГУСЕВ HD».

Уже уложена тротуарная плитка, установлены фонари. Со стороны улицы Артиллерийской одновременно проходит ремонт тротуара, причём даже на противоположной стороне, также началась установка опор ограждения. Предусмотрено и озеленение территории. За ходом выполнения работ следит главный архитектор города Дим Охрименко.

Напомним, открытие нового здания детско-юношеского центра намечено на конец ноября.
ДЮЦ строительство
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