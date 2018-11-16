Гусевские полицейские рассказали школьникам о подростковой преступности

16 ноября 2018, 13:09

В рамках профилактической акции «Дружу с Законом» в МАОУ «СОШ № 3» города Гусева состоялась встреча инспектора ПДН МО МВД России «Гусевский» капитана полиции А. Н. Вдовченко и старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Гусевский» майора полиции О. В. Дик с учащимися 8-х и 9-х классов. В целях формирования у молодежи осознанного законопослушного поведения, здорового образа жизни, привития им духовных и нравственных ценностей проведена лекция на тему «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП) и специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СПУ ЗТ)».



Сотрудники рассказали учащимся о подростковой преступности. Рассмотрели вместе с ребятами различные ситуации, в которых несовершеннолетний и его родители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение закона. Было подчеркнуто, что самыми частыми правонарушениями среди несовершеннолетних являются курение в неположенных местах, употребление нецензурных выражений в общественных местах, распитие алкогольных напитков, кражи и уличное хулиганство.



Подобные мероприятия направлены на разъяснение учащимся требований законодательства РФ, формирование среди подростков позитивного правосознания, предупреждение правонарушений среди подростков, установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и несовершеннолетними!



Чаще всего причинами совершения подростками преступлений становится неблагополучие и малообеспеченность семей, в которых воспитываются подростки, отсутствие контроля со стороны родителей; особенности характера несовершеннолетнего также являются причиной совершения преступлений, так как многие подростки в силу возраста склонны попадать под чужое, не всегда положительное влияние друзей, приятелей, знакомых. Подростки часто не могут сказать слово «НЕТ» и поэтому становятся участниками преступления!

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