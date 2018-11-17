Один из последних фрагментов кирпичного забора бывшего завода «Микродвигатель» на проспекте Ленина в Гусеве грозится обвалиться в любую минуту. Как пишет «ГУСЕВ HD», это становится понятно по предусмотрительно расставленным ограждениям.
На днях вертикальную трещину в кладке закрепили от дальнейшего расширения металлическими пластинами.
В начале прошлого года аналогичная ситуация происходила с другой частью этого забора, который располагается напротив магазина «Московская ярмарка».
На проспекте Ленина разваливается кирпичный забор бывшего завода «Микродвигатель»
17 ноября 2018, 13:21
микродвигатель
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