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Информационный сайт города Гусева

На проспекте Ленина разваливается кирпичный забор бывшего завода «Микродвигатель»

17 ноября 2018, 13:21
На проспекте Ленина разваливается кирпичный забор бывшего завода «Микродвигатель»
Один из последних фрагментов кирпичного забора бывшего завода «Микродвигатель» на проспекте Ленина в Гусеве грозится обвалиться в любую минуту. Как пишет «ГУСЕВ HD», это становится понятно по предусмотрительно расставленным ограждениям.

На днях вертикальную трещину в кладке закрепили от дальнейшего расширения металлическими пластинами.

В начале прошлого года аналогичная ситуация происходила с другой частью этого забора, который располагается напротив магазина «Московская ярмарка».
микродвигатель
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Гость Владимир
# 1Гость Владимир
Это не забор.Судя по размерам-это крепостная стена.
Сегодня, 14:52   ЦитироватьОтветить0
z
# 2z
а чего ждёте, когда ребёнка придавит?
Сегодня, 14:55   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 3Прохожий
Половина этого забора принадлежит военкомату , а с армейским имуществом особо ничего не сделаешь . Военком особо не шивелится , ждёт когда само рассосётся. Шойгу надо звонить , без него ничего не решается .
Сегодня, 15:59   ЦитироватьОтветить2
Я
# 4Я
z,
А почему акцент на ребенке? Или взрослого придавит, так ничего страшного?
Сегодня, 17:16   ЦитироватьОтветить1
z
# 5z
Цитата: Я
z,
А почему акцент на ребенке? Или взрослого придавит, так ничего страшного?

А у взрослый должен головой думать , огорожено нефиг лезть .Хотя .....
Сегодня, 18:00   ЦитироватьОтветить1
Я
# 6Я
z,
Поверьте, ленточка вас не спасёт.
Сегодня, 18:38   ЦитироватьОтветить0
Аркадиуш
# 7Аркадиуш
Китаев ПАМАГИИИИИ!!!!
Сегодня, 19:20   ЦитироватьОтветить1
так
# 8так
Надо просто кого нить подвести и обрушить стену,так точно вопрос решится быстро,к сожалению((((((
Сегодня, 19:48   ЦитироватьОтветить0

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