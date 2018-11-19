/ / / В Гусевском округе 33 единицы техники готовы для работы в период зимней скользкости и снегопада

19 ноября 2018, 16:45

На минувшей неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили вопрос готовности всех служб к обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период.Так, по словам и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максима Аверьянова к работе в штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях в период зимней скользкости и снегопада на улицы города и поселков округа готовы выйти 33 единицы спецтехники., — говорит Максим Аверьянов.Для борьбы с зимней скользкостью в наличии у муниципалитета есть более пятисот тонн пескосоляной смеси. Кроме того руководством МБУ «Чистота» заключен договор на поставку более полутора тысяч тонн песка и семидесяти тонн соли для приготовления противогололедных материалов., — продолжает и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта, —На этой неделе смесь была доставлена во все территориальные отделы. Как и в прошлые годы отработан порядок взаимодействия служб, задействованных в обслуживании улично-дорожной сети муниципалитета. На днях были проведены тренировки для более оперативного и слаженного взаимодействия., — резюмировал Максим Аверьянов.