/ / / В Гусевском округе 33 единицы техники готовы для работы в период зимней скользкости и снегопада

Так, по словам и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максима Аверьянова к работе в штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях в период зимней скользкости и снегопада на улицы города и поселков округа готовы выйти 33 единицы спецтехники.
«Также заключены договоры с частными предпринимателями — владельцами спецтехники, если спецтехники муниципалитета не будет хватать», — говорит Максим Аверьянов.
Для борьбы с зимней скользкостью в наличии у муниципалитета есть более пятисот тонн пескосоляной смеси. Кроме того руководством МБУ «Чистота» заключен договор на поставку более полутора тысяч тонн песка и семидесяти тонн соли для приготовления противогололедных материалов.
«Если же зима будет суровой и снежной, то пескосоляной смесью нас обеспечит и ОАО «Гусевский «Райавтодор», — продолжает и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта, — на сегодняшний день уже заключен договор между ними и муниципальным предприятием «Чистота»».
На этой неделе смесь была доставлена во все территориальные отделы. Как и в прошлые годы отработан порядок взаимодействия служб, задействованных в обслуживании улично-дорожной сети муниципалитета. На днях были проведены тренировки для более оперативного и слаженного взаимодействия.
«В целях недопущения некачественной или несвоевременной уборки снега с проезжей части, а также вывоза снега на места складирования, вся техника оснащена датчиками системы ГЛОНАС», — резюмировал Максим Аверьянов.
Сергей Каюков «За доблестный труд»