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В Гусевском округе 33 единицы техники готовы для работы в период зимней скользкости и снегопада

19 ноября 2018, 16:45
В Гусевском округе 33 единицы техники готовы для работы в период зимней скользкости и снегопада
На минувшей неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили вопрос готовности всех служб к обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период.

Так, по словам и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максима Аверьянова к работе в штатном режиме и в чрезвычайных ситуациях в период зимней скользкости и снегопада на улицы города и поселков округа готовы выйти 33 единицы спецтехники.

«Также заключены договоры с частными предпринимателями — владельцами спецтехники, если спецтехники муниципалитета не будет хватать», — говорит Максим Аверьянов.

Для борьбы с зимней скользкостью в наличии у муниципалитета есть более пятисот тонн пескосоляной смеси. Кроме того руководством МБУ «Чистота» заключен договор на поставку более полутора тысяч тонн песка и семидесяти тонн соли для приготовления противогололедных материалов.

«Если же зима будет суровой и снежной, то пескосоляной смесью нас обеспечит и ОАО «Гусевский «Райавтодор», — продолжает и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта, — на сегодняшний день уже заключен договор между ними и муниципальным предприятием «Чистота»».

На этой неделе смесь была доставлена во все территориальные отделы. Как и в прошлые годы отработан порядок взаимодействия служб, задействованных в обслуживании улично-дорожной сети муниципалитета. На днях были проведены тренировки для более оперативного и слаженного взаимодействия.

«В целях недопущения некачественной или несвоевременной уборки снега с проезжей части, а также вывоза снега на места складирования, вся техника оснащена датчиками системы ГЛОНАС», — резюмировал Максим Аверьянов.

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дороги
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