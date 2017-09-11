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Администрация округа заключила контракты на поставку песка и соли для борьбы с зимней скользкостью

11 сентябрь 2017, 18:18
Администрация округа заключила контракты на поставку песка и соли для борьбы с зимней скользкостью
Для борьбы с зимней скользкостью с ноября 2017 года по март 2018 года в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» уже заключены контракты на поставку песка, соли и на аренду дополнительной техники в случае обильных осадков и низких температур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

У муниципальных предприятий округа имеется в наличии 33 единицы техники, осмотр и необходимый ремонт которой уже произведен. Для более действенной координации работы, техника оснащена системой ГЛОНАСС.

В настоящее время разработаны схемы очистки улиц в зимний период и составлены маршруты выезда техники.
Теги: Админстрация Гусевского района
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