Администрация округа заключила контракты на поставку песка и соли для борьбы с зимней скользкостью
11 сентябрь 2017, 18:18
Для борьбы с зимней скользкостью с ноября 2017 года по март 2018 года в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» уже заключены контракты на поставку песка, соли и на аренду дополнительной техники в случае обильных осадков и низких температур. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
У муниципальных предприятий округа имеется в наличии 33 единицы техники, осмотр и необходимый ремонт которой уже произведен. Для более действенной координации работы, техника оснащена системой ГЛОНАСС.
В настоящее время разработаны схемы очистки улиц в зимний период и составлены маршруты выезда техники.
У муниципальных предприятий округа имеется в наличии 33 единицы техники, осмотр и необходимый ремонт которой уже произведен. Для более действенной координации работы, техника оснащена системой ГЛОНАСС.
В настоящее время разработаны схемы очистки улиц в зимний период и составлены маршруты выезда техники.
0 просмотров
0