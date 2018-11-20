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Информационный сайт города Гусева

Передвижной лечебно-диагностический комплекс проводит диагностику сотрудников «Технополиса GS»

20 ноября 2018, 18:55
Передвижной лечебно-диагностический комплекс проводит диагностику сотрудников «Технополиса GS»
Вчера — «Пранкор», сегодня — предприятие «ЦТС», завтра — «Нанотех». Сотрудники инновационного кластера проверяют состояние своего здоровья в передвижном лечебно-диагностическом комплексе «Поликлиника».

Каждое утро в течение всей недели на территорию «Технополиса GS» прибывает мобильный «центр здоровья» с медицинским оборудованием. Передвижная поликлиника представляет собой два автопоезда, состоящих из кабинета на базе автомобильного шасси и прицепа. Ее длина составляет 22 метра — можно сказать, компактный дом.

В передвижном комплексе «Поликлиника» наши коллеги проходят бесплатную диагностику. Главное условие — иметь при себе паспорт. Сотрудники «Технополиса GS» сдают экспресс-анализы: проверяют кровь на глюкозу, холестерин, делают маммографию, проверяют внутриглазное давление. Кроме того, получают консультацию врачей:

  • офтальмолога;
  • ЛОРа;
  • хирурга;
  • невролога.

Передвижной комплекс будет гостить на территории кластера до 23 ноября.
Технополис GS
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Житель2
# 1Житель2
Что и следовало ожидать.. комплекс используется в коммерческих целях. Сотрудники данных организаций могу пройти медосмотр в поликлинике как обычно, а комплекс везите в посёлки.. идиоты....
Вчера, 23:02   ЦитироватьОтветить4

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