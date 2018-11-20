/ / / Передвижной лечебно-диагностический комплекс проводит диагностику сотрудников «Технополиса GS»

20 ноября 2018, 18:55

офтальмолога;



ЛОРа;



хирурга;



невролога.



Вчера — «Пранкор», сегодня — предприятие «ЦТС», завтра — «Нанотех». Сотрудники инновационного кластера проверяют состояние своего здоровья в передвижном лечебно-диагностическом комплексе «Поликлиника».Каждое утро в течение всей недели на территорию «Технополиса GS» прибывает мобильный «центр здоровья» с медицинским оборудованием. Передвижная поликлиника представляет собой два автопоезда, состоящих из кабинета на базе автомобильного шасси и прицепа. Ее длина составляет 22 метра — можно сказать, компактный дом.В передвижном комплексе «Поликлиника» наши коллеги проходят бесплатную диагностику. Главное условие — иметь при себе паспорт. Сотрудники «Технополиса GS» сдают экспресс-анализы: проверяют кровь на глюкозу, холестерин, делают маммографию, проверяют внутриглазное давление. Кроме того, получают консультацию врачей:Передвижной комплекс будет гостить на территории кластера до 23 ноября.