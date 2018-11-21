В поселке Фурманово Гусевского городского округа обустроен новый тротуар. Пешеходная дорожка длиной более 460 м по улице Зеленой сделана благодаря реализации Программы конкретных дел, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Качество обустроенного подрядной организацией ООО «Запад» тротуара проверили и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максим Аверьянов, заместитель Председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков и инженер по строительному контролю МАУ «Служба заказчика-застройщика» Александр Ардаков.
Напомним, что реализация Программы конкретных дел продолжится и в следующем году. Какие объекты необходимо благоустроить в первую очередь жители нашего округа выбирают самостоятельно с помощью голосования на сайте «Активный гражданин|Калининградская область».
Завершится голосование 01 декабря 2018 года.
В поселке Фурманово обустроен новый тротуар
21 ноября 2018, 17:04
программа конкретных дел Фурманово
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