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Информационный сайт города Гусева

В поселке Фурманово обустроен новый тротуар

21 ноября 2018, 17:04
В поселке Фурманово обустроен новый тротуар
В поселке Фурманово Гусевского городского округа обустроен новый тротуар. Пешеходная дорожка длиной более 460 м по улице Зеленой сделана благодаря реализации Программы конкретных дел, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Качество обустроенного подрядной организацией ООО «Запад» тротуара проверили и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта Максим Аверьянов, заместитель Председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков и инженер по строительному контролю МАУ «Служба заказчика-застройщика» Александр Ардаков.

Напомним, что реализация Программы конкретных дел продолжится и в следующем году. Какие объекты необходимо благоустроить в первую очередь жители нашего округа выбирают самостоятельно с помощью голосования на сайте «Активный гражданин|Калининградская область».

Завершится голосование 01 декабря 2018 года.
программа конкретных дел Фурманово
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Гость ВИКТОР
# 1Гость ВИКТОР
От гостиницы михайлова,
Сегодня, 18:33   ЦитироватьОтветить1
Гость павел
# 2Гость павел
гостиница михайлова, что за клевета
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 3Гость гость
Сделайте в Липово тротуары, дети ходят по дороге до автобуса, машины носятся за 100км/ч
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить1

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