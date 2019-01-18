Водопроводно-канализационное хозяйство города Гусева МО «Гусевский городской округ» ОАО «Гусев КОС» не исполняет свои обязательства перед сбытовой компанией по оплате потреблённой электроэнергии с мая 2017 года.
На сегодняшний день задолженность ОАО «Гусев КОС» превышает 9,6 млн руб. Однако в прошлом году, на обновление скважин и трубопроводов водопроводно-канализационное хозяйство потратило более 100 млн руб. После активной судебной работы, в отношении должника были выданы исполнительные листы, однако стабилизации в расчётах не наблюдается.
«Янтарьэнергосбытом» получены исполнительные листы, однако ОАО «Гусев КОС» всячески уклоняется от оплаты задолженности. В связи с этим, в ноябре 2018 г., «Янтарьэнергосбыт» направил обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц.
На основании обращения, по факту неисполнения обязательств по оплате, Центральным управлением Ростехнадзора, в отношении юридического и должностного лица ОАО «Гусев КОС» было возбуждено административное производство по ст. 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Компания «Гусев КОС» задолжала за электроэнергию более 9,6 млн руб
18 января 2019, 12:12
Янтарьэнерго водоканал
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