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Информационный сайт города Гусева

Компания «Гусев КОС» задолжала за электроэнергию более 9,6 млн руб

18 января 2019, 12:12
Компания «Гусев КОС» задолжала за электроэнергию более 9,6 млн руб
Водопроводно-канализационное хозяйство города Гусева МО «Гусевский городской округ» ОАО «Гусев КОС» не исполняет свои обязательства перед сбытовой компанией по оплате потреблённой электроэнергии с мая 2017 года.

На сегодняшний день задолженность ОАО «Гусев КОС» превышает 9,6 млн руб. Однако в прошлом году, на обновление скважин и трубопроводов водопроводно-канализационное хозяйство потратило более 100 млн руб. После активной судебной работы, в отношении должника были выданы исполнительные листы, однако стабилизации в расчётах не наблюдается.

«Янтарьэнергосбытом» получены исполнительные листы, однако ОАО «Гусев КОС» всячески уклоняется от оплаты задолженности. В связи с этим, в ноябре 2018 г., «Янтарьэнергосбыт» направил обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц.

На основании обращения, по факту неисполнения обязательств по оплате, Центральным управлением Ростехнадзора, в отношении юридического и должностного лица ОАО «Гусев КОС» было возбуждено административное производство по ст. 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Янтарьэнерго водоканал
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Ника
# 1Ника
Про КОС Канализационные Очистные Системы, но не про воду тема:

самое интересное, плохо очищаете сточные воды - на тебе штраф

усилили очистку, соответственно увеличилась потребление электро энергии, образовался долг пред энергосбытом - на тебе штраф

1- или платим хорошо по тарифу и живём в чистоте;
2- или платим по минимуму тогда живём не совсем в чистоте;
народ определитесь, что Вы хотите?

Про вывоз мусора молча платим, все в тряпочку молчат, хотят в чистоте жить,
а это тоже самое энергозатратное процедура очистки
18 января 2019 12:32   ЦитироватьОтветить2
001
# 2001
Теперь понятно увеличение стоимости за водоотведение с 14.80руб. до 31.02 руб.
Пусть население расплачивается за долги КОС перед Янтарьэнерго. "Честь и хвала" бывшему директору Левочкину, который загнал предприятие в долги и штрафы!!!!
Теперь он МУП "ЖКХ" разваливает, там тоже в октябре счета предприятия были арестованы.
18 января 2019 12:59   ЦитироватьОтветить11
гусевец
# 3гусевец
001,
только Левочкин то при чем????? написано же с мая 2017 года.......... а с ноября 2017 года и по настоящее время там директор Демин............
18 января 2019 13:48   ЦитироватьОтветить4
гусевец
# 4гусевец
001,
а сч ета были арестованы за долги Копейки..................
18 января 2019 13:49   ЦитироватьОтветить5
Родственник Пупкина
# 5Родственник Пупкина
Каждый директор муниципального предприятия себя год-два премирует, а потом предприятие в долгах.
Директора муп " теплосеть" себя премировали 10 лет, а теперь долг 30 000 000 рублей.
Гусев - город возможностей для руководитей наших муниципальных предприятий.
18 января 2019 18:47   ЦитироватьОтветить7
так
# 6так
Ника,
Да пусть будут хоть какие огромные тарифы,ЕСЛИ ЗА ВСЕХ ПЛАТИТЬ ТЫ БУДЕШЬ!
18 января 2019 22:59   ЦитироватьОтветить2
Ника
# 7Ника
так,
так с евросоюзом посрались, которые часть за экологию платили в России, теперь всё на плечи проживающих в области (районе)
19 января 2019 09:05   ЦитироватьОтветить1

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