Компания «Гусев КОС» задолжала за электроэнергию более 9,6 млн руб

18 января 2019, 12:12

Водопроводно-канализационное хозяйство города Гусева МО «Гусевский городской округ» ОАО «Гусев КОС» не исполняет свои обязательства перед сбытовой компанией по оплате потреблённой электроэнергии с мая 2017 года.



На сегодняшний день задолженность ОАО «Гусев КОС» превышает 9,6 млн руб. Однако в прошлом году, на обновление скважин и трубопроводов водопроводно-канализационное хозяйство потратило более 100 млн руб. После активной судебной работы, в отношении должника были выданы исполнительные листы, однако стабилизации в расчётах не наблюдается.



«Янтарьэнергосбытом» получены исполнительные листы, однако ОАО «Гусев КОС» всячески уклоняется от оплаты задолженности. В связи с этим, в ноябре 2018 г., «Янтарьэнергосбыт» направил обращение в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц.



На основании обращения, по факту неисполнения обязательств по оплате, Центральным управлением Ростехнадзора, в отношении юридического и должностного лица ОАО «Гусев КОС» было возбуждено административное производство по ст. 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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