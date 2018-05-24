Более 500 жителей Гусевского округа в плане на отключение электроэнергии

24 мая 2018, 12:01

По итогам первого квартала задолженность граждан, проживающих в Гусевском городском округе, за потребленную электрическую энергию составляет 23 млн руб. Среди должников можно выделить ряд крупных, в их число вошли 20 неплательщиков с общим долгом 1,47 млн. руб. Об этом рассказали в пресс-службе Янтарьэнергосбыта.



Среди населённых пунктов Гусевского района, самая большая задолженность на один лицевой счёт в посёлке Жаворонково — 8,54 тыс. Второе и третье место в антирейтинге ОАО «Янтарьэнергосбыт» заняли посёлки Майское и Ольховатка с задолженностью 5,35 тыс руб. и 5,07 тыс руб. на один лицевой счёт соответственно.



Задолженность абонентов за электроэнергию является серьезной проблемой для гарантирующего поставщика. Для её решения «Янтарьэнергосбыт» применяет предусмотренные законом меры воздействия к должникам. С начала года в суд подано 36 заявления на взыскание задолженности на сумму 0,80 млн. руб., так же 36 заявлений на сумму 0,87 млн. руб. удовлетворены судом.



Некоторые граждане забывают, что оплачивать потребленные коммунальные ресурсы — это обязанность, закрепленная за ними законодательно. Поэтому компании приходится прибегать к предусмотренным действующим законодательством мерам воздействия на должников: приостановление поставки электроэнергии и взыскание задолженности в судебном порядке. Всего в производстве приставов 155 исполнительных производств на сумму 3,2 млн. руб. Все исполнительные документы направляются в службу судебных приставов, далее задолженность взыскивается с расчетных счетов граждан в банках.



Потребителям заранее становится известно о наличии у них задолженности, так как эта информация отражается в каждой квитанции на оплату электроэнергии. Однако если информирование не приносит результата, то «Янтарьэнергосбыт» вправе отключить неплательщика, уведомив абонента в установленные законодательством сроки. 346 граждан, проживающих в Гусевском городском округе, остаются без электроэнергии с долгами 6,5 млн руб. На сегодняшний день более 500 жителей Гусевского ГО в плане на отключение электроэнергии в мае и июне, они задолжали сбытовой компании внушительную сумму — 1,43 млн руб. Напоминаем, что самовольное подключение к электропроводке пожароопасно!



ОАО «Янтарьэнергосбыт» обращается ко всем потребителям Калининградской области, имеющим задолженность за электроэнергию, с настоятельной просьбой погасить долги и не дожидаться визита электромонтеров. Если Вы находитесь в сложной жизненной ситуации, сбытовая компания идёт навстречу и предлагает соглашение о реструктуризации долга.



Справка: По вопросам заключения соглашения о реструктуризации Вы можете обратиться в офис ОАО «Янтарьэнергосбыт» по адресу: г. Гусев, ул. Победы, 9, тел. (401-43) 3-25-85

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