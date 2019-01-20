74 года назад в жестокой схватке с фашистами советские войны штурмом завоевали важный в стратегическом плане город Гумбиннен — ныне наш родной город Гусев.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по случаю годовщины в поселке Ольховатка Гусевского городского округа возле Братской могилы, где захоронено 1823 советских воина, погибших в январе 1945 г., состоялся торжественный митинг.
На мероприятии присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ" Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков, участник ВОВ, председатель комитета ветеранов ВОВ Сергей Тихонович Семенихин, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады Василий Коляго, а также ветераны, воины Гусевского гарнизона, кадеты, учащиеся школ и все неравнодушные жители округа.
Собравшиеся почтили память защитников Родины минутой молчания, после чего возложили цветы и гирлянду к подножию памятника.
В посёлке Ольховатка возле Братской могилы состоялся торжественный митинг
20 января 2019, 18:10
митинг Ольховатка захоронение памятник
559 просмотров | 2 комментария
Другие новости по теме