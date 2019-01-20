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Информационный сайт города Гусева

В посёлке Ольховатка возле Братской могилы состоялся торжественный митинг

20 января 2019, 18:10
В посёлке Ольховатка возле Братской могилы состоялся торжественный митинг
74 года назад в жестокой схватке с фашистами советские войны штурмом завоевали важный в стратегическом плане город Гумбиннен — ныне наш родной город Гусев.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по случаю годовщины в поселке Ольховатка Гусевского городского округа возле Братской могилы, где захоронено 1823 советских воина, погибших в январе 1945 г., состоялся торжественный митинг.

На мероприятии присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ" Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков, участник ВОВ, председатель комитета ветеранов ВОВ Сергей Тихонович Семенихин, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады Василий Коляго, а также ветераны, воины Гусевского гарнизона, кадеты, учащиеся школ и все неравнодушные жители округа.

Собравшиеся почтили память защитников Родины минутой молчания, после чего возложили цветы и гирлянду к подножию памятника.
митинг Ольховатка захоронение памятник
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Внук своего ДЕДА
# 1Внук своего ДЕДА
Плохо когда поколению встающих с колен нет более никаких поводов для сбора. Своих побед нет, что деды завоевали хлопы давно отдали новым боярам. Многие клянут Совок, но при Совке жили будущим. Сейчас живут прошлыми достижениями Совка. Сегодня нет повода для гордости. Где российские «Челюскинцы и Папаницы» сегодняшнего дня???? Где российский «Гагарин» наших дней, совершивший первый полёт на Марс или Венеру??? Где российские ударные стройки в бывшем народном хозяйстве???? Ан нет. Хозяйство давно уже не народное.146% населения могут жить только прошлым. Нет у них будущего. А дедам вечная память. Хотя дети и внуки давно предали и отказались от завоевания дедов.
Сегодня, 06:10   ЦитироватьОтветить8
Внук своего ДЕДА
# 2Внук своего ДЕДА
Извините ошибка, вместо "хлопы" нужно читать "холопы"
Сегодня, 06:14   ЦитироватьОтветить1

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