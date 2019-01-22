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Информационный сайт города Гусева

Испанские инспекторы посетят танковый полк в Гусеве

22 января 2019, 10:58
Испанские инспекторы посетят танковый полк в Гусеве
Испанские инспекторы посетят 11 танковый полк Западного военного округа, расположенный в городе Гусеве Калининградской области, с 22 по 24 января в соответствии с Венским документом 2011 года, сообщил «РИА Новости» начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В период с 22 по 24 января 2019 года на территории Российской Федерации Испанией в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будет проведено посещение по оценке военного объекта. Испанской стороной в качестве объекта посещения определен 11 отдельный танковый полк Западного военного округа, дислоцированный в городе Гусеве Калининградской области», — сказал он.

По словам Рыжкова, испанские специалисты проверят ранее предоставленную российской стороной информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной технике полка. Инспекторы получат предусмотренную положениями Венского документа информацию о подразделении. Также они смогут ознакомиться с основными системами вооружений и военной техники полка.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
военные
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лана
# 1лана
Чё смотреть - ремонт идёт - полы покрашены
Сегодня, 11:31   ЦитироватьОтветить1
дембель
# 2дембель
Цитата: лана
Чё смотреть - ремонт идёт - полы покрашены

А сугробы квадратные.
Сегодня, 13:27   ЦитироватьОтветить0

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