Накануне Гусев покинуло новогоднее настроение. На центральной площади убрали главную ёлку города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Сотрудники коммунальных служб приступили также и к демонтажу праздничных украшений в городе.
Возможно, это был последний раз, когда новогодняя ёлка находилась у здания бывшего завода «Микродвигатель». В 2019 году должны начаться работы по реконструкции центральной площади.
На центральной площади убрали главную ёлку города
23 января 2019, 13:45новый год
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