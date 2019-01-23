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Информационный сайт города Гусева

На центральной площади убрали главную ёлку города

23 января 2019, 13:45
Накануне Гусев покинуло новогоднее настроение. На центральной площади убрали главную ёлку города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Сотрудники коммунальных служб приступили также и к демонтажу праздничных украшений в городе.

Возможно, это был последний раз, когда новогодняя ёлка находилась у здания бывшего завода «Микродвигатель». В 2019 году должны начаться работы по реконструкции центральной площади.
новый год
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Гость Елена
# 1Гость Елена
Спасибо за лесную красавицу. Очень уж красивая была.
Сегодня, 13:48   ЦитироватьОтветить4
Гость Местный
# 2Гость Местный
Цитата: Гость Елена
Спасибо за лесную красавицу. Очень уж красивая была.

Была, на радость временной потехи.
Сегодня, 13:59   ЦитироватьОтветить2
Гость Кило Ирисок
# 3Гость Кило Ирисок
теперь ее на свалку?
Сегодня, 15:48   ЦитироватьОтветить0
Протуберанец
# 4Протуберанец
Пустить на зубочистки для администрации.
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить0

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