Необычную операцию по спасению кота сняли на видео жители Гусева. Информацию об этом разместила пользователь группы «Я ♥ город Гусев».
На балконе дома по улице Толстого по всей видимости сидел и замерзал кот. Вызволить его из холодного плена решили водитель и оператор местной автовышки. Мужчина поднялся на балкон третьего этажа, взял кота и вместе с ним опустился на землю.
В Гусеве спасли кота, который замерзал на балконе
23 января 2019, 20:29
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