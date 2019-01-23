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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве спасли кота, который замерзал на балконе

23 января 2019, 20:29
Необычную операцию по спасению кота сняли на видео жители Гусева. Информацию об этом разместила пользователь группы «Я ♥ город Гусев».

На балконе дома по улице Толстого по всей видимости сидел и замерзал кот. Вызволить его из холодного плена решили водитель и оператор местной автовышки. Мужчина поднялся на балкон третьего этажа, взял кота и вместе с ним опустился на землю.
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Цветочки от солнышка
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Гость Елена
# 1Гость Елена
Спасибо добрым людям!
И девушке спасибо,которая сообщила о котёнке.
Вчера, 22:29   ЦитироватьОтветить1
Гость Пупкин
# 2Гость Пупкин
Самое позитивная новость в этом году!
Сегодня, 00:24   ЦитироватьОтветить0

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