/ / / Отто Хайхерт — создатель одного из символов Гусева

Родился Отто 27 февраля 1868 года в довольно знатной семье в Саксонии в монастыре Грёнинген.
В 1872 году семья мастера переехала в Магдебург, где Отто пошёл в школу. Здесь и обнаружился его талант живописца.
В 14 лет Отто поступил в академию художеств Дюссельдорфа. В 26 лет он продолжил обучение в академии художеств в Париже, что для того времени было обязательным для тех, кто хотел добиться успеха.
В 34 года Отто Хайхерт стал профессором Кёнигсбергской королевской академии по классу живописи. На этой должности он пробыл до 55 лет.
После Отто Хайхерт переехал в Берлин, где умер в 1946 году.
У Отто Хайхерта была жена Маргарет Фон Хелдорф, с которой он имел двух детей: дочку и сына.
В Германии Отто Хайхерт известен не только как автор знаменитой Гумбинненской фрески, но и как великолепный художник, удостоившийся большого количества медалей на разных выставках как в Германии, так и в Париже.
Немного о Гумбинненской фреске
Фреску в Фридрихшуле (Агропромышленный колледж) Отто Хайхерт сделал в 1912–1913 годах к 150-летию заведения. Кроме того, Гумбиннен готовился в то время отмечать 200-летие прибытия в город зальцбуржцев.
Концерт в Фридрихшуле. На заднем фоне фреска Отто Хайхерта. Фотография сделана в 1928 году.
Фреска уникальна тем, что она является одной из самых больших в мире на тему, не связанной напрямую с религией.
Её размер составляет 16 метров в ширину и 8 метров высоту. Выполнена она в традиционной манере по влажной поверхности.
После окончания Великой Отечественной войны фреска была закрашена масляной краской. В 2008 году по инициативе областных и городских властей фреска Хайхерта была восстановлена.
Фреска Отто Хайхерта в наши дни после реставрации.
Что интересно, на ней художник изобразил себя, жену, дочь Еву-Марию и нерожденного ещё на тот момент сына, о котором Отто по всей видимости мечтал (сын Отто Хайхерта погиб в 1941 году в Сочи).
Сейчас Фреска является одной из главных достопримечательностей нашего города.
Владимир Летягин