/ / / Отто Хайхерт — создатель одного из символов Гусева

26 января 2019, 14:53

Немного о Гумбинненской фреске

Владимир Летягин

О знаменитой фреске Отто Хайхерта, которая находится в агропромышленном колледже, написано немало. Однако о биографии её мастера в городе Гусеве известно немного.Родился Отто 27 февраля 1868 года в довольно знатной семье в Саксонии в монастыре Грёнинген.В 1872 году семья мастера переехала в Магдебург, где Отто пошёл в школу. Здесь и обнаружился его талант живописца.В 14 лет Отто поступил в академию художеств Дюссельдорфа. В 26 лет он продолжил обучение в академии художеств в Париже, что для того времени было обязательным для тех, кто хотел добиться успеха.В 34 года Отто Хайхерт стал профессором Кёнигсбергской королевской академии по классу живописи. На этой должности он пробыл до 55 лет.После Отто Хайхерт переехал в Берлин, где умер в 1946 году.У Отто Хайхерта была жена Маргарет Фон Хелдорф, с которой он имел двух детей: дочку и сына.В Германии Отто Хайхерт известен не только как автор знаменитой Гумбинненской фрески, но и как великолепный художник, удостоившийся большого количества медалей на разных выставках как в Германии, так и в Париже.Фреску в Фридрихшуле (Агропромышленный колледж) Отто Хайхерт сделал в 1912–1913 годах к 150-летию заведения. Кроме того, Гумбиннен готовился в то время отмечать 200-летие прибытия в город зальцбуржцев.Фреска уникальна тем, что она является одной из самых больших в мире на тему, не связанной напрямую с религией.Её размер составляет 16 метров в ширину и 8 метров высоту. Выполнена она в традиционной манере по влажной поверхности.После окончания Великой Отечественной войны фреска была закрашена масляной краской. В 2008 году по инициативе областных и городских властей фреска Хайхерта была восстановлена.Что интересно, на ней художник изобразил себя, жену, дочь Еву-Марию и нерожденного ещё на тот момент сына, о котором Отто по всей видимости мечтал (сын Отто Хайхерта погиб в 1941 году в Сочи).Сейчас Фреска является одной из главных достопримечательностей нашего города.