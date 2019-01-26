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Отто Хайхерт — создатель одного из символов Гусева

26 января 2019, 14:53
Фрагмент фрески в Фридрихшуле. Довоенная фотография.
О знаменитой фреске Отто Хайхерта, которая находится в агропромышленном колледже, написано немало. Однако о биографии её мастера в городе Гусеве известно немного.

Родился Отто 27 февраля 1868 года в довольно знатной семье в Саксонии в монастыре Грёнинген.

В 1872 году семья мастера переехала в Магдебург, где Отто пошёл в школу. Здесь и обнаружился его талант живописца.

В 14 лет Отто поступил в академию художеств Дюссельдорфа. В 26 лет он продолжил обучение в академии художеств в Париже, что для того времени было обязательным для тех, кто хотел добиться успеха.

В 34 года Отто Хайхерт стал профессором Кёнигсбергской королевской академии по классу живописи. На этой должности он пробыл до 55 лет.

После Отто Хайхерт переехал в Берлин, где умер в 1946 году.

У Отто Хайхерта была жена Маргарет Фон Хелдорф, с которой он имел двух детей: дочку и сына.

В Германии Отто Хайхерт известен не только как автор знаменитой Гумбинненской фрески, но и как великолепный художник, удостоившийся большого количества медалей на разных выставках как в Германии, так и в Париже.

Немного о Гумбинненской фреске

Фреску в Фридрихшуле (Агропромышленный колледж) Отто Хайхерт сделал в 1912–1913 годах к 150-летию заведения. Кроме того, Гумбиннен готовился в то время отмечать 200-летие прибытия в город зальцбуржцев.


Концерт в Фридрихшуле. На заднем фоне фреска Отто Хайхерта. Фотография сделана в 1928 году.

Фреска уникальна тем, что она является одной из самых больших в мире на тему, не связанной напрямую с религией.

Её размер составляет 16 метров в ширину и 8 метров высоту. Выполнена она в традиционной манере по влажной поверхности.

После окончания Великой Отечественной войны фреска была закрашена масляной краской. В 2008 году по инициативе областных и городских властей фреска Хайхерта была восстановлена.


Фреска Отто Хайхерта в наши дни после реставрации.

Что интересно, на ней художник изобразил себя, жену, дочь Еву-Марию и нерожденного ещё на тот момент сына, о котором Отто по всей видимости мечтал (сын Отто Хайхерта погиб в 1941 году в Сочи).

Сейчас Фреска является одной из главных достопримечательностей нашего города.

Владимир Летягин
история агропромышленный колледж
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