Сегодня в городском Доме культуры состоялась встреча представителей государственного предприятия «Единая система обращения с отходами» и представителями ООО ТК «Сибирская транспортная компания» с жителями Гусевского городского округа.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, основным вопросом на встрече был вопрос уточнения данных по количеству человек прописанных в квартирах гусевцев, так как от этого напрямую зависит начисление за сбор и вывоз ТКО.
В январе гусевцы получили нулевые квитанции и многие были удивлены информации, представленной в них.
Всего на встречу пришло 52 гусевца. 32 из них написали заявления по уточнению данных. 17 получили консультацию. Также к представителям ЕССО обратилось три предпринимателя.
Кроме того в Гусеве открылось представительство государственного предприятия «Единая система обращения с отходами», которое расположилось на первом этаже здания по проспекту Ленина, 50, каб. 201.
В ДК состоялась встреча гусевцев с представителями организаций, ответственных за вывоз мусора
25 января 2019, 19:19
мусор Городской дом культуры
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