/ / / Из-за отсутствия специалистов гусевских рожениц направляют в больницу Черняховска

Прояснить ситуацию мы попросили главного врача больницы Ольгу Герцог.
— Говорить о том, что родильное отделение закрыто было бы не правильно. В настоящее время в обычном режиме функционируют 7 коек патологии беременных, 5 коек акушерского ухода. К сожалению, мы вынуждены были временно приостановить работу 13 коек физиологических родов в связи с отсутствием врача-неонатолога, который в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» обязательно должен быть в штате отделения.
— А куда делись наши неонатологи?
— В штате больницы действительно работали два неонатолога. Одна из них в начале января ушла в отпуск по уходу за ребенком. Другой врач уволилась по семейным обстоятельствам и уехала.
— Как же быть гусевским роженицам?
— Помощь роженицам в полном объеме оказывается в родильном отделении Черняховской ЦРБ, куда они направляются.
— И что делать? Будем ждать, пока наша врач-неонатолог выйдет из декретного отпуска, а до этого гусевские роженицы будут ездить в соседний муниципалитет?
— Конечно нет. Проблема кадров стоит остро не только в нашей больнице. Поэтому с момента, когда мы узнали, что остаемся без неонатолога, мы включились в работу. Объявления о вакансии были размещены на всех порталах, где медицинские сотрудники ищут работу. Большую помощь оказывает в этом вопросе администрация Гусевского городского округа. Специалисты администрации помогают нам в поиске медицинских кадров, в том числе и в республиках бывшего союза. Также, прибывшему врачу будет предоставлено служебное жилье или оплачиваться поднаем коммерческого жилья. Кроме того, врач, который впервые трудоустроится у нас, получит подъемные, порядка полмиллиона рублей. И, как результат, уже на сегодняшний день на рассмотрении находится несколько кандидатур врачей-неонатологов, готовых приехать и работать в нашей больнице. Это вопрос времени. Так что уже совсем скоро работа родильного отделения возобновится.
— В прошлом году мы открыли «Центр женского здоровья», оснастили его современным оборудованием. Не скажется ли временное отсутствие специалиста на работе центра?
— Нет. Служба родовспоможения в Гусевской больнице активно развивается. Мы продолжаем закупать современное оборудование. Так, в прошлом году был приобретен фетальный монитор для определения работы сердца плода. Сейчас приобрели видеокольпоскоп для кабинета патологии шейки матки и резектоскоп, который позволит проводить органосохраняющие операции у женщин. Наши врачи проходят обучение для работы на этих аппаратах. За последние два года Службе родовспоможения в Гусевской больнице уделено и будет уделяться большое внимание. Продолжится оснащение новым оборудованием и современными технологиями.
Пресс-служба администрации города Гусева