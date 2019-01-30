/ / / Из-за отсутствия специалистов гусевских рожениц направляют в больницу Черняховска

30 января 2019, 12:35

Пресс-служба администрации города Гусева

На днях в сети Интернет прошла информация о том, что в Гусевской ЦРБ закрыли родильное отделение, которая тут же обросла немыслимыми версиями — от различного вида обнаруженных инфекций, до нерентабельности отделения.Прояснить ситуацию мы попросили главного врача больницы Ольгу Герцог.