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Информационный сайт города Гусева

Из-за отсутствия специалистов гусевских рожениц направляют в больницу Черняховска

30 января 2019, 12:35
Из-за отсутствия специалистов гусевских рожениц направляют в больницу Черняховска
На днях в сети Интернет прошла информация о том, что в Гусевской ЦРБ закрыли родильное отделение, которая тут же обросла немыслимыми версиями — от различного вида обнаруженных инфекций, до нерентабельности отделения.

Прояснить ситуацию мы попросили главного врача больницы Ольгу Герцог.

— Говорить о том, что родильное отделение закрыто было бы не правильно. В настоящее время в обычном режиме функционируют 7 коек патологии беременных, 5 коек акушерского ухода. К сожалению, мы вынуждены были временно приостановить работу 13 коек физиологических родов в связи с отсутствием врача-неонатолога, который в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» обязательно должен быть в штате отделения.

— А куда делись наши неонатологи?

— В штате больницы действительно работали два неонатолога. Одна из них в начале января ушла в отпуск по уходу за ребенком. Другой врач уволилась по семейным обстоятельствам и уехала.

— Как же быть гусевским роженицам?

— Помощь роженицам в полном объеме оказывается в родильном отделении Черняховской ЦРБ, куда они направляются.

— И что делать? Будем ждать, пока наша врач-неонатолог выйдет из декретного отпуска, а до этого гусевские роженицы будут ездить в соседний муниципалитет?

— Конечно нет. Проблема кадров стоит остро не только в нашей больнице. Поэтому с момента, когда мы узнали, что остаемся без неонатолога, мы включились в работу. Объявления о вакансии были размещены на всех порталах, где медицинские сотрудники ищут работу. Большую помощь оказывает в этом вопросе администрация Гусевского городского округа. Специалисты администрации помогают нам в поиске медицинских кадров, в том числе и в республиках бывшего союза. Также, прибывшему врачу будет предоставлено служебное жилье или оплачиваться поднаем коммерческого жилья. Кроме того, врач, который впервые трудоустроится у нас, получит подъемные, порядка полмиллиона рублей. И, как результат, уже на сегодняшний день на рассмотрении находится несколько кандидатур врачей-неонатологов, готовых приехать и работать в нашей больнице. Это вопрос времени. Так что уже совсем скоро работа родильного отделения возобновится.

— В прошлом году мы открыли «Центр женского здоровья», оснастили его современным оборудованием. Не скажется ли временное отсутствие специалиста на работе центра?

— Нет. Служба родовспоможения в Гусевской больнице активно развивается. Мы продолжаем закупать современное оборудование. Так, в прошлом году был приобретен фетальный монитор для определения работы сердца плода. Сейчас приобрели видеокольпоскоп для кабинета патологии шейки матки и резектоскоп, который позволит проводить органосохраняющие операции у женщин. Наши врачи проходят обучение для работы на этих аппаратах. За последние два года Службе родовспоможения в Гусевской больнице уделено и будет уделяться большое внимание. Продолжится оснащение новым оборудованием и современными технологиями.

Пресс-служба администрации города Гусева
больница
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Обычный родитель
# 1Обычный родитель
То же самое с МРТ.
Вчера, 15:17   ЦитироватьОтветить1
Старик Хоттабыч
# 2Старик Хоттабыч
За последние годы из-за её умелого руководства много хороших специалистов уволилось из нашей ЦРБ. А тогдашний полюбовник её, Михайлов, прикрывал. А сейчас нехватка кадров.
Вчера, 16:19   ЦитироватьОтветить6
Кадр
# 3Кадр
На самом деле такая позорная новость для всех....для главврача, для мэра, для депутатов, для губернатора, для правительства России... в наше время просто позор что такое творится, чего бы они не объясняли.
Вчера, 16:42   ЦитироватьОтветить10
Не кадр
# 4Не кадр
Цитата: Кадр
для мэра, для депутатов, для губернатора, для правительства России... в наше время просто позор

Позор тому народу. что понасажал себе на шею такого мэра, губернатора и такое бездарное правительство.....
Пока эти позорные мэры, губернаторы и правительство будут у власти, роженицы к бабакам повитухам пойдут.
Вчера, 16:52   ЦитироватьОтветить11
Гость гость
# 5Гость гость
ТАК МИХАЙЛОВ С НЕЙ СЕЙЧАС ЖИВЕТ ?
Вчера, 18:43   ЦитироватьОтветить5
555
# 6555
Ольга Герцог родила от Михайлова????Офигеть!!!В 42 года рожать)
Вчера, 21:29   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 7Житель
Да когда же закончится этот бардак ведь всю жизнь рожали в гусеве, люди, что творится
Вчера, 21:42   ЦитироватьОтветить0
РаисяВпердэ
# 8РаисяВпердэ
Да икс с этими специалистами! Мы держимся!
Сегодня, 01:51   ЦитироватьОтветить0

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