/ / / В Гусевской ЦРБ временно перестали принимать роды

Будущие мамы и папы взволнованы и просят разъяснений со стороны руководства местной ЦРБ. Где будут появляться на свет маленькие гусевцы.Помощь роженицам из Гусева сегодня оказывают в Черняховской ЦРБ, улица Цветочная 4. Дорога от одного города до другого занимает полчаса.
Анна Хлёсткина поступила в родильное отделение в 6 утра. В Черняховск из Гусева приехали на личном автомобиле.
Анна Хлёсткина, жительница Гусева:
— Было страшно за дорогу, потому что темно и скользко было на тот момент, но как-то я отвлекалась. Если боитесь родить в дороге, ложитесь заранее, а так ничего страшного.
Из двадцати коек в отделении на сегодняшний день занято всего одиннадцать. Больше половины рожениц иногородние.
Владимир Шавейников, главный врач Черняховской ЦРБ:
— На данный момент я не прогнозирую перегруза моего отделения, мы работаем в плановом режиме.
Медики отмечают, что у молодых мам из Гусева и Нестерова иногда возникают проблема эмоционального плана, бабушкам и дедушкам новорождённых поездки в Черняховск часто бывают не по карману.
Екатерина Воронкович, жительница Гусева:
— Живого общения хочется, посидеть, поговорить, показать, пусть через стекло вот так.
Екатерина Альтман, жительница Гусева:
— Я сама из Гусева рожать мне в июне, надеюсь, что останусь в Гусеве рожать, живу я здесь недалеко.
Причиной приостановки родовспомогательной деятельности в Гусеве стало временное отсутствие врача-неонатолога.
Ольга Герцог, главный врач Гусевской Црб:
— К счастью, наша доктор врач педиатр, и по совместительству неонатолог, она у нас забеременела, и скоро мы ожидаем прибавление в нашей большой семье медиков, форс-мажор, остались без специалиста.
Кадровый голод в местной ЦРБ существует не первый год. Вопрос пытаются решить за счёт привлечения молодых специалистов. Удержать ценные кадры получается не всегда.
Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Существует здоровая конкуренция между районными больницами и у нас есть случай, когда наша неонатолог перешла в город Черняховск работать, потому что ей предложили сразу трёхкомнатное жильё, чего мы на тот момент не могли. Но, мы не опускаем руки и стараемся привлекать специалистов.
Родильное отделение в Гусеве никто закрывать не собирается. В ЦРБ уверены, место врача-неонатолога долго вакантным не будет. Уже есть несколько кандидатур. Согласившимся на переезд из других регионов страны выплатят подъёмные порядка полумиллиона рублей и предоставят служебное жильё.
Виталий Хвалей. Вести Калининград