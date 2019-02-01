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В Гусевской ЦРБ временно перестали принимать роды

1 февраля 2019, 12:31
В Гусевской ЦРБ временно перестали принимать роды
В Гусевской ЦРБ временно перестали принимать роды. В социальных сетях муссируются слухи об инфекциях, поломке дорогостоящего оборудования и нерентабельности родильного отделения. Причиной приостановки родовспомогательной деятельности в Гусеве стало временное отсутствие врача-неонатолога.

Будущие мамы и папы взволнованы и просят разъяснений со стороны руководства местной ЦРБ. Где будут появляться на свет маленькие гусевцы.Помощь роженицам из Гусева сегодня оказывают в Черняховской ЦРБ, улица Цветочная 4. Дорога от одного города до другого занимает полчаса.

Анна Хлёсткина поступила в родильное отделение в 6 утра. В Черняховск из Гусева приехали на личном автомобиле.

Анна Хлёсткина, жительница Гусева:
— Было страшно за дорогу, потому что темно и скользко было на тот момент, но как-то я отвлекалась. Если боитесь родить в дороге, ложитесь заранее, а так ничего страшного.

Из двадцати коек в отделении на сегодняшний день занято всего одиннадцать. Больше половины рожениц иногородние.

Владимир Шавейников, главный врач Черняховской ЦРБ:
— На данный момент я не прогнозирую перегруза моего отделения, мы работаем в плановом режиме.

Медики отмечают, что у молодых мам из Гусева и Нестерова иногда возникают проблема эмоционального плана, бабушкам и дедушкам новорождённых поездки в Черняховск часто бывают не по карману.

Екатерина Воронкович, жительница Гусева:
— Живого общения хочется, посидеть, поговорить, показать, пусть через стекло вот так.

Екатерина Альтман, жительница Гусева:
— Я сама из Гусева рожать мне в июне, надеюсь, что останусь в Гусеве рожать, живу я здесь недалеко.

Причиной приостановки родовспомогательной деятельности в Гусеве стало временное отсутствие врача-неонатолога.

Ольга Герцог, главный врач Гусевской Црб:
— К счастью, наша доктор врач педиатр, и по совместительству неонатолог, она у нас забеременела, и скоро мы ожидаем прибавление в нашей большой семье медиков, форс-мажор, остались без специалиста.

Кадровый голод в местной ЦРБ существует не первый год. Вопрос пытаются решить за счёт привлечения молодых специалистов. Удержать ценные кадры получается не всегда.

Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Существует здоровая конкуренция между районными больницами и у нас есть случай, когда наша неонатолог перешла в город Черняховск работать, потому что ей предложили сразу трёхкомнатное жильё, чего мы на тот момент не могли. Но, мы не опускаем руки и стараемся привлекать специалистов.

Родильное отделение в Гусеве никто закрывать не собирается. В ЦРБ уверены, место врача-неонатолога долго вакантным не будет. Уже есть несколько кандидатур. Согласившимся на переезд из других регионов страны выплатят подъёмные порядка полумиллиона рублей и предоставят служебное жильё.

Виталий Хвалей. Вести Калининград
больница
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ЗомбиТВ
# 1ЗомбиТВ
Хвалей так славно песни поёт laughing прям, соловьемКиселем заливается...
Сегодня, 14:53   ЦитироватьОтветить2
Старик Хоттабыч
# 2Старик Хоттабыч
Уважаемая госпожа Томилина, чем же вы хотите привлечь специалистов в нашу ЦРБ. Жилья нет (только для работников администрации). Потом, специалист прежде, чем ехать, захочет познакомиться с главврачом. Вы комментарии к предыдущей статье о закрытии родильного отделения почитайте внимательно. Там на нашего главврача уже Путину и Минздрав России хотят жалобы писать, и к администрации на пикет выходить. Вы вначале с Герцог разберитесь, с её кадровой политикой и стилем руководства, что врачи бегу по соседним городам от неё. Или кишка тонка, старого мэра очкуете.
Сегодня, 15:23   ЦитироватьОтветить2

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