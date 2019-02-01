1 февраля 2019, 12:31

Виталий Хвалей. Вести Калининград

В Гусевской ЦРБ временно перестали принимать роды. В социальных сетях муссируются слухи об инфекциях, поломке дорогостоящего оборудования и нерентабельности родильного отделения. Причиной приостановки родовспомогательной деятельности в Гусеве стало временное отсутствие врача-неонатолога.Будущие мамы и папы взволнованы и просят разъяснений со стороны руководства местной ЦРБ. Где будут появляться на свет маленькие гусевцы.Помощь роженицам из Гусева сегодня оказывают в Черняховской ЦРБ, улица Цветочная 4. Дорога от одного города до другого занимает полчаса.Анна Хлёсткина поступила в родильное отделение в 6 утра. В Черняховск из Гусева приехали на личном автомобиле.Из двадцати коек в отделении на сегодняшний день занято всего одиннадцать. Больше половины рожениц иногородние.Медики отмечают, что у молодых мам из Гусева и Нестерова иногда возникают проблема эмоционального плана, бабушкам и дедушкам новорождённых поездки в Черняховск часто бывают не по карману.Причиной приостановки родовспомогательной деятельности в Гусеве стало временное отсутствие врача-неонатолога.Кадровый голод в местной ЦРБ существует не первый год. Вопрос пытаются решить за счёт привлечения молодых специалистов. Удержать ценные кадры получается не всегда.Родильное отделение в Гусеве никто закрывать не собирается. В ЦРБ уверены, место врача-неонатолога долго вакантным не будет. Уже есть несколько кандидатур. Согласившимся на переезд из других регионов страны выплатят подъёмные порядка полумиллиона рублей и предоставят служебное жильё.