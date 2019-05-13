В Гусеве возобновили работу тринадцать коек родильного отделения

13 мая 2019, 22:30

С 6 мая все 25 коек структурного подразделения Гусевской ЦРБ функционируют в полном объеме.



Напомним, что работа коек физиологических родов была приостановлена в конце января этого года в связи с отсутствием врача-неонатолога, который согласно порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» обязательно должен быть в штате отделения. В соответствии с маршрутизацией рожениц направляли в родильное отделение Черняховской ЦРБ. Вместе с тем, семь коек патологии беременных и пять коек акушерского ухода продолжали работать в обычном режиме.



Как рассказала главный врач Гусевской больницы Ольга Герцог, в настоящее время к своим обязанностям приступила новый врач-неонатолог — жительница муниципалитета. Начиная с 6 мая в отделении уже родились четыре малыша, из них два мальчика — в День Победы.



Служба родовспоможения в Гусеве активно развивается, отделение оснащается современным оборудованием. К примеру, в 2018 году был приобретен фетальный монитор для определения работы сердца плода.



Также медицинское учреждение продолжает пошаговую работу по доукомплектованию ЦРБ высококвалифицированным медперсоналом.



«Это касается как акушерско-гинекологической службы, так и нового сосудистого центра, — пояснила Ольга Герцог. — В частности, в ближайшее время ждем рентген-эндоваскулярного хирурга, возглавлявшего профильное отделение в областной больнице Челябинска, а также других специалистов».

164 просмотра