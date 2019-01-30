В Гусеве уборка снега идёт на всех «фронтах», — рассказывает «ГУСЕВ HD». На земле работает тяжёлая техника. Уже не первый день экскаваторы загружают грузовики снежной массой, которую затем отвозят на специальные площадки. Сотрудники коммунальных служб также убирают снег с крыш домов.
Днём на улице температура воздуха превышает нулевую отметку. От нагрева снежные шапки грозятся сорваться и обрушиться вниз на тротуар. На многих зданиях есть сосульки. Поэтому не стоит игнорировать предупредительные ограждения и объявления, которые расклеивают коммунальщики.
Тем временем местные жители получили возможность слепить настоящих снеговиков. Один был замечен сегодня на центральной площади, другая «снежная пара» расположилась во дворе домов по улицам Вокзальной и Менделеева.
В Гусеве уборка снега идёт на всех «фронтах»
30 января 2019, 19:41
уборка снега
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