На сайте госзакупок размещена информация о первом этапе реконструкции улично-дорожной сети центральной части города Гусева. На эти цели планируется потратить более 135 миллионов рублей.
Согласно документам, власти муниципалитета хотят обновить участки дорог и тротуаров на улицах Победы (97 метров), Правобережной (207 метров), проспекте Ленина (98 метров), кольцо вокруг площади (236 метров) и проезд на парковке (75 метров). Работы необходимо выполнить в срок до 1 ноября. Деньги выделяют из бюджета Гусева.
При реконструкции подрядчик будет использовать на проезжих частях асфальт, а на тротуарах — бетонную плитку. Компанию-победителя выберут 22 февраля.
На реконструкцию улично-дорожной сети центра города планируют потратить 135 млн рублей
1 февраля 2019, 13:44
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