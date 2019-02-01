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Информационный сайт города Гусева

На реконструкцию улично-дорожной сети центра города планируют потратить 135 млн рублей

1 февраля 2019, 13:44
На реконструкцию улично-дорожной сети центра города планируют потратить 135 млн рублей
На сайте госзакупок размещена информация о первом этапе реконструкции улично-дорожной сети центральной части города Гусева. На эти цели планируется потратить более 135 миллионов рублей.

Согласно документам, власти муниципалитета хотят обновить участки дорог и тротуаров на улицах Победы (97 метров), Правобережной (207 метров), проспекте Ленина (98 метров), кольцо вокруг площади (236 метров) и проезд на парковке (75 метров). Работы необходимо выполнить в срок до 1 ноября. Деньги выделяют из бюджета Гусева.

При реконструкции подрядчик будет использовать на проезжих частях асфальт, а на тротуарах — бетонную плитку. Компанию-победителя выберут 22 февраля.
аукцион ремонт дороги
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Грезев
# 1Грезев
сегодня заехал в автосалон и присмотрел новый Ленд-Крузер Прадо
Сегодня, 14:01   ЦитироватьОтветить9
Гость Гость
# 2Гость Гость
В каждый погонный метр будет вложено порядка 190000 рублей.
Но практически повезёт только "потёмкинским" маршрутам.
Сегодня, 14:51   ЦитироватьОтветить0
Птичкин
# 3Птичкин
Цитата: Грезев
сегодня заехал в автосалон и присмотрел новый Ленд-Крузер Прадо

Ещё на премиум коврики в салон останется!
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить0
Ника
# 4Ника
Птичкин,
нет, прадо 200-ку купит, там уже коврики вложены
Сегодня, 15:43   ЦитироватьОтветить0

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