В поселке Майское отремонтируют Дом культуры

5 февраля 2019, 14:35

Об этом в ходе заседания областного правительства во вторник, 5 февраля сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.



Глава ведомства доложил о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», обеспечивающих достижение целей и результатов национального проекта «Культура». Он отметил, что для каждого областного проекта есть целевые показатели, определены мероприятия и финансирование.



«Культурная среда» — это базовый проект, который связан с инфраструктурой, реконструкцией, строительством учреждений культуры. В рамках этого проекта будет идти строительство театрального, образовательного и музейного комплекса на острове Октябрьский, а также домов культуры в муниципалитетах, — сообщил Андрей Ермак. — В этом году мы планируем капитально отремонтировать в рамках нацпроекта семь домов культуры. Объем финансирования сохранен с прошлого года — 55 миллионов рублей. ДК будут отремонтированы в поселках Знаменск Гвардейского городского округа, Майское Гусевского округа, Коврово Зеленоградского округа, Фурмановка Нестеровского округа, Олехово Озерского округа, Зеленое Полесского округа, Луговое Гурьевского округа. Соглашения по этим домам культуры будут подписаны до 15 февраля».



Министр отметил, что в рамках проекта «Творческие люди» работники культуры получат допобразование.



«Речь идет о центрах непрерывного образования — их всего 15, это федеральные центры, которые в основном находятся в Москве. Сотрудники сферы культуры смогут получить допобразование и повысить квалификацию. В этом проекте многие направления будут реализовываться через гранты и конкурсы. Подчеркну, что одна из целей Балтийского культурного форума, который пройдет 2 марта в Светлогорске — обучить сотрудников учреждений культуры правильно подавать документы и эффективно участвовать в конкурсах», — сказал Андрей Ермак.



В рамках проекта «Цифровая культура» реализуется несколько направлений — электронные гиды, виртуальный концертный зал и другое.



«Один такой зал существует на базе филармонии, и мы планируем создать еще один на базе ТЮЗ «Молодежный» в Советске. Также одна из задач — приобретение в этом году двух автоклубов — это фактически мобильные сцены, которые смогут перемещаться по муниципалитетам и будут использоваться как концертные площадки», — сказал министр.



Общий бюджет мероприятий региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» в 2019 году составляет 131 миллион рублей.

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