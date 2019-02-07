/ / / Кристиан Даниэль Раух — великий немецкий скульптор

Кристиан Даниэль Раух родился в 1777 году в семье солдата из небольшого немецкого княжества Вальдек. В 1789 году пользуясь тем, что его отец служил в армии, в которой было несколько сотен солдат, и все они лично были знакомы с герцогом, ему удалось устроиться по рекомендации камердинером к королю Пруссии Фридриху-Вильгельму II, а после его смерти остаться на службе у его сына Фридриха-Вильгельма III.
Раух был лично знаком с королевой Луизой, и, более того, она симпатизировала ему, видя стремление к мастерству скульптора. Именно королева профинансировала обучение Рауха в Италии в 1803–1811 годах искусству скульптора.
Скульптурное надгробие королевы Луизы.
В 1811 году Кристиану Даниэлю Рауху было доверено исполнить огромный памятник королевы, который стал первой серьезной работой и принес ему известность.
Данаида с урной.
Конная статуя Фридриха Великого.
После Кристиан Даниэль Раух создал много известных скульптур таких, как Данаида, подаренная Николаю I, памятник Канту в Кёнигсберге, мемориал в Кёнигсберге, посвященный королеве Луизе, группу скульптур в Арользене «Вера, надежда, любовь», знаменитую конную статую Фридриху великому в Берлине.Великий скульптор воял и российских императоров: Александра I и Николая I.
Скончался Кристиан Даниэль Раух в Дрездене в 1857 году.
Владимир Летягин