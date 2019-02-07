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Информационный сайт города Гусева

Кристиан Даниэль Раух — великий немецкий скульптор

7 февраля 2019, 18:28
То, что Гумбиннен играл очень важную роль в Германии, видно по тому факту, что скульптуру основателю города Фридриху-Вильгельму I, которая была возведена в 1835 году, было поручено сделать ведущему скульптору Германии того времени Кристиану Даниэлю Рауху.

Кристиан Даниэль Раух родился в 1777 году в семье солдата из небольшого немецкого княжества Вальдек. В 1789 году пользуясь тем, что его отец служил в армии, в которой было несколько сотен солдат, и все они лично были знакомы с герцогом, ему удалось устроиться по рекомендации камердинером к королю Пруссии Фридриху-Вильгельму II, а после его смерти остаться на службе у его сына Фридриха-Вильгельма III.

Раух был лично знаком с королевой Луизой, и, более того, она симпатизировала ему, видя стремление к мастерству скульптора. Именно королева профинансировала обучение Рауха в Италии в 1803–1811 годах искусству скульптора.


Скульптурное надгробие королевы Луизы.

В 1811 году Кристиану Даниэлю Рауху было доверено исполнить огромный памятник королевы, который стал первой серьезной работой и принес ему известность.


Данаида с урной.


Конная статуя Фридриха Великого.

После Кристиан Даниэль Раух создал много известных скульптур таких, как Данаида, подаренная Николаю I, памятник Канту в Кёнигсберге, мемориал в Кёнигсберге, посвященный королеве Луизе, группу скульптур в Арользене «Вера, надежда, любовь», знаменитую конную статую Фридриху великому в Берлине.Великий скульптор воял и российских императоров: Александра I и Николая I.

Скончался Кристиан Даниэль Раух в Дрездене в 1857 году.

Владимир Летягин
история
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Кирилъ
# 1Кирилъ
Верните Вильгельма на место! А ещё лучше поставьте место Ленина с Епанчиным. Это будет золотая середина и справедливо в историческом плане.
Сегодня, 22:17   ЦитироватьОтветить0

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