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По требованию прокуратуры в Гусевском округе приостановлена деятельность растворо-бетонного узла

8 февраля 2019, 13:07
По требованию прокуратуры в Гусевском округе приостановлена деятельность растворо-бетонного узла
По результатам проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой проверки в деятельности растворо-бетонного узла, размещенного в Гусевском городском округе, выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды, атмосферного воздуха, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, проверочные мероприятия показали, что работники растворно-бетонного узла средствами индивидуальной защиты должным образом не обеспечены, обязательные и периодические медицинские осмотры не проходили, ответственными лицами соответствующее обучение по работе с отходами 1-4 класса опасности также не пройдено. Кроме того, производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха в ходе деятельности растворно-бетонного узла не осуществлялся, паспорта отходов отсутствовали.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес правообладателя растворо-бетонного узла внесено представление, по результатам рассмотрения которого производственная деятельность по изготовлению бетонной смеси приостановлена. Начальник производства привлечен к дисциплинарной ответственности.

Одновременно межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21, ст. 6.3 КоАП РФ, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений закона находится на контроле в межрайонной природоохранной прокуратуре.
прокуратура
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